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Депутат Госдумы РФ предложил проверить крымских чиновников на детекторе лжи
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09.04.2018 11:10
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Крымские госслужащие, у которых есть имущество за рубежом, "могут
стать объектами вербовки иностранных спецслужб", считает депутат
Госдумы РФ от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. Бальбек
считает, что угроза потерять недвижимость или бизнес может
подтолкнуть к предательству Фото: Руслан Бальбек / Facebook По
его словам, те из них, у кого есть такое имущество, "могут стать
объектами вербовки иностранных спецслужб". Бальбек считает, что
угроза потерять недвижимость или бизнес может подтолкнуть
к предательству.Если окажется, что государственный служащий
не указал все источники своих доходов, в том числе
за рубежом, то нужно менять кадровую политику, заявил
депутат.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой
блокады украинских воинских частей и незаконного референдума
16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира.
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