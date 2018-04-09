Крымские госслужащие, у которых есть имущество за рубежом, "могут стать объектами вербовки иностранных спецслужб", считает депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. Бальбек считает, что угроза потерять недвижимость или бизнес может подтолкнуть к предательству Фото: Руслан Бальбек / Facebook По его словам, те из них, у кого есть такое имущество, "могут стать объектами вербовки иностранных спецслужб". Бальбек считает, что угроза потерять недвижимость или бизнес может подтолкнуть к предательству.Если окажется, что государственный служащий не указал все источники своих доходов, в том числе за рубежом, то нужно менять кадровую политику, заявил депутат.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки бальбек что руслан депутат считает Теги: крымский конфликт