В Украине с сентября 2018 года вступят в силу новые правила парковки и эвакуации авто, из-за чего гражданам придется добросовестно относиться к правилам дорожного движения.

Как сообщается в сюжете , за день правила нарушают тысячи украинцев, однако лишь небольшую часть водителей удается наказать. Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по реформированию сферы парковки транспортных средств», который был подписан президентом Украины Петром Порошенко в конце марта, призван изменить эту ситуацию.

Согласно закону штрафы теперь смогут выписывать без присутствия водителя. Для этого внедряют фото- и видеофиксацию нарушения. А копию постановления будут оставлять на лобовом стекле авто.

Также владельцам машин будут приходить «письма счастья». В реестре владельцев транспортных средств МВД будет создано отдельное поле «надлежащий пользователь». Всем владельцам и водителям рекомендуют предоставить свои номера мобильных и электронные адреса для приема сообщений о нарушениях в те же сервисные центры МВД. Если авто на еврономерах, то к ответственности привлекут того, кто ввез авто на территорию Украины.

Также особое внимание было уделено эвакуаторам. Сейчас в Украине эвакуация возможна в случае, если автомобиль «существенно препятствует дорожному движению». Решение о «существенно» или «несущественно» принимает полицейский.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Однако новый закон утверждает 17 конкретных случаев эвакуации: машина поставлена на проезжей части в два и более рядов; расположена в запрещенных «Правилами дорожного движения» местах остановки или стоянки: мосты, эстакады; своим расположением авто блокирует движение других машин или создает препятствие для движения пешеходов; блокирует проезд по двум или более полосам движения; стоит на выделенной полосе для движения общественного транспорта; велодорожках; препятствует работе коммунального транспорта — снегоуборочной техники и тому подобное.

Тарифы за эвакуацию утверждены сразу тремя министерствами: МВД, Минэкономразвития и Минфином. В документе — ни одной ссылки на возможность изменения тарифа или повышения с учетом инфляции. Авто до двух тонн – 600 грн + НДС — получается 720 грн. Хранение за сутки — 120 грн + НДС – получается 144 грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира