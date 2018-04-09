|ДТП с маршруткой в оккупированном Крыму: среди пострадавших есть украинцы
|09.04.2018 11:11
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В Крыму информируют, что медицинскую помощь пострадавшим оказывают в полном объеме независимо от гражданстваДвое граждан Украины госпитализированы между пострадавших в результате столкновения электрички и маршрутки на железнодорожном переезде в Крыму. В микроавтобусе были 13 человек, пятеро из них погибли, семеро пострадали. Один из погибших - водитель маршрутки.
Фото: kеrch.fm
Об этом сообщает РИА Новости.
По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Крыма, трое пострадавших госпитализированы в больницу в Красноперекопске. Двое из них из Украины, один - гражданин России. Двое находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, один - в травматологии в состоянии средней тяжести. Медицинскую помощь пострадавшим оказывают в полном объеме независимо от гражданства.
Фото: kеrch.fm
В России следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек и травмирования еще семи в результате столкновения маршрутного такси и пригородного поезда на севере Крыма, сообщает Interfax со ссылкой на СКР.
"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении ведомства.
Маршрутка принадлежит частному транспортной компании "Браво-Люкс". Ее представитель приезжал на место ДТП.
Фото: kеrch.fm
Фото: kеrch.fm
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