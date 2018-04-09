В Крыму информируют, что медицинскую помощь пострадавшим оказывают в полном объеме независимо от гражданства

Об этом сообщает РИА Новости.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Крыма, трое пострадавших госпитализированы в больницу в Красноперекопске. Двое из них из Украины, один - гражданин России. Двое находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, один - в травматологии в состоянии средней тяжести. Медицинскую помощь пострадавшим оказывают в полном объеме независимо от гражданства.

Фото: kеrch.fm

В России следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек и травмирования еще семи в результате столкновения маршрутного такси и пригородного поезда на севере Крыма, сообщает Interfax со ссылкой на СКР.

"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

Маршрутка принадлежит частному транспортной компании "Браво-Люкс". Ее представитель приезжал на место ДТП.

Фото: kеrch.fm

Фото: kеrch.fm