Правительство Украины разрабатывает формулу цены на газ внутри страны, которая учитывала бы текущую экономическую ситуацию и глубокий социальный аспект. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает

"В этом отопительном сезоне цены не повышались. Я сдержал свое слово. Но на будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет препятствовать необъективным ценам внутри страны. Я подчеркиваю, что надо смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан. Справедливая формула внутри страны и социальная защита людей", - заявил Гройсман.

Напомним, "Укртрансгаз" вместе с польской GAZ-SYSTEM SA начинают исследования рыночного спроса на мощности на границе Польша - Украина. Продемонстрированный рыночный спрос станет основой для принятия решения о строительстве нового интерконнектора.

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