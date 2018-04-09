7 апреля в селе Петровка Ростовской области зафиксировали российские БМД, двигавшиеся в направлении украинской границы, рассказала журналистка "Голоса Америки" Фатима Тлисова. По словам журналистки, БМД двигались в направлении Украины Скриншот: Fatima Tlis / Facebook Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2 — Fatima Tlis (@fatimatlis) 8 апреля 2018 г. Он отметила, что видео, снятое 7 апреля, ей передали друзья тех, кто его снял."Транспортные средства – это БМД (боевые машины десанта. – ), каждая из которых способна перевозить троих членов экипажа и пятерых десантников", – отметила журналист.Она добавила, что опознавательные знаки на технике недавно закрашены. Предположительно, что конвоев с техникой было два, подчеркнула Тлисова. Update: this video taken April 7, 2018 in the village of Petrovka in Rostov oblast (region) near the Ukraine border. The vehicles are battle BMDs each capable of carrying 3 crew and 5 airborne troops. There is no link, I’ve got it from a source who is a friend to this family https://t.co/EPF72njjz0 — Fatima Tlis (@fatimatlis) 8 апреля 2018 г. В марте министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия увеличила свое присутствие близко границ с Украиной. По словам Полторака, на территории Донецкой и Луганской областей Россия проводит боевое испытание новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих воинских подразделений.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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