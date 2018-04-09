Даже после того, как голосование должно завершиться, у участков оставались большие очереди желающих отдать свои голоса

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное избирательное бюро.

К этому высшей была явка на выборах 2014 года, составлявшая 61,73%. Тогда это дало возможность победить действующему премьеру Виктору Орбану.

В 19:00 (20:00 по Киеву) голосование должно завершиться, однако у участков оставались немалые очереди. Тогда ЦИК объяснила, что проголосовать могут все, кто успел встать в очередь до 19 часов. Такая процедура предусмотрена законом и применялась ранее.

Сейчас участки закрыты, начался подсчет голосов.

Напомним, более миллиона египтян на выборах президента проголосовали за форварда "Ливерпуля", который не баллотировался.