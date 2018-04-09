Новая неделя будет наполнена противоречивыми энергиями. С одной стороны - это энергии Убывающей Луны, причем самой последней и депрессивной её фазы. А с другой стороны, неделя после Пасхи называется Светлой, и считается праздничной - ее полностью нужно посвятить веселому общению, радости и празднованиям.

Понедельник, 9 апреля - сложный и опасный 23-й Лунный день. Но, в некоторых христианских источниках утверждается, что после воскресения Христа, солнце целую неделю не заходило, и день продолжался целых семь дней. Поэтому, можно настроить себя на то, что тяжелые и опасные энергии Луны в этот понедельник на нас действовать не будут. В этот выходной день принято продолжать праздновать, ходить друг другу в гости и угощать друг друга. В особенности это касается внуков и бабушек и крестников с крестными родителями.

Во вторник, 10 апреля, Лунный календарь не рекомендует горячиться и торопиться. Символ этого дня - Медведь, и все люди становятся на него чем-то похожими. С одной стороны - это день больших физических сил, а с другой стороны - добродушия и даже лени. Когда наступают 24-е Лунные сутки, всем людям обычно хочется теплого общения в дружеском кругу. Эти энергии прекрасно сочетаются с тем, что нужно делать в светлую неделю - радоваться, и угощаться. Учитывая рабочие дни, можно устроить дружеский обед с партнерами, провести совещание в неформальной обстановке, просто по-дружески попить с подчиненными чаю с медом. А если вы с кем-то находитесь в ссоре, наступил подходящий момент для того, чтобы попросить прощения и восстановить добрые отношения.

В среду, 11 апреля, в 25-й Лунный день надо проявлять рассудительность, рациональность и уделить время самопознанию. Это нам рекомендует символ этого дня - Черепаха. Процесс самопознания очень важен - не зря каждый Лунный месяц у нас есть целые Лунные сутки для этого. Без таких периодов внутреннего одиночества, вы не сможете точно знать и понимать, живете ли вы, двигаясь вперед в нужном вам направлении, или просто убегаете от самих себя и своих проблем. А в традициях Светлой недели - в среду девушки начинали водить хороводы. В наши дни, это означает, что стоит "выйти в люди", чтобы и себя показать, и на других посмотреть. Главная задача 25-х Лунных суток заключается в том, чтобы с любовью принять себя со всеми своими "плюсами" и "минусами".

В четверг, 12 апреля, на нас действуют энергии 26-х Лунных суток - в этот день нужно воздержаться от активности и общений. Символы этого дня Жаба и Болото, следовательно в этот день нужно тщательно контролировать каждый свой шаг. В этот день рекомендуется избегать ненужных и сомнительных контактов, не верить "льстивым речам" и не возвышать себя над другими. Еще одно правило касается финансов - весь день будут возникать соблазны потратить деньги. Но, в эти Лунные сутки очень просто незаметно "профукать" свои сбережения - воздержитесь от трат. Что касается традиций Светлой недели, то в этот день многие наши предки шли на кладбище, чтобы разделить праздник Пасхи с теми, кто находится "на небесах".

В пятницу, 13 апреля, не стоит обращать внимания на "зловещую дату" - нас ожидает благоприятный 27-й Лунный день. Любое дело в этот день будет получаться хорошо. Но надо помнить о том, что продолжается период убывающей Луны, и новые дела начинать еще рано. У этого Лунного дня прекрасные символы - Тризуб и Жезл, они обещают успех и победу тем, кто смел, и не идет по "проторенному пути". Еще этот день особенно хорош для влюбленных. Их ждут прекрасные события и неожиданные приятные сюрпризы. А если вы находитесь в поисках второй половинки, то именно в эту пятницу они могут увенчаться успехом. Этот день также можно назвать днем семьи и родственных связей. А по календарю Светлой недели в эту пятницу у всех появляется дополнительная возможность попросить прощения и простить обидчиков.

Суббота, 14 апреля - это 28-е Лунные сутки, которые обещают нам хороший и позитивный выходной день. Это последний благоприятный Лунный день в Лунном месяце, и несмотря на Уходящую Луну, все люди почувствуют всплеск энергии. В этот день можно заниматься практически любыми делами, а по расписанию Светлой недели - это самый лучший день для признания в любви. А если "главные слова" уже сказаны, то это благоприятное время для знакомства с родителями молодой пары. Если вы собираетесь провести этот день на свежем воздухе, это тоже хорошо, но помните: в эти Лунные сутки нельзя причинять вред живой природе.

В воскресенье, 15 апреля, нас поджидает провокационный и опасный 29-й Лунный день. Даже в безоблачную ночь в эти Лунные сутки невозможно увидеть Луну на небосклоне. Но, по традиции этой недели, можно надеяться, что энергии Светлого праздника Пасхи победят неблагоприятные влияния Луны. Тем не менее, основные рекомендации в этот день таковы: минимум общений, никаких важных дел и физических усилий. Если Вам все же хочется чем-то занять себя, то это время хорошо подходит для того, чтобы избавляться от хлама, наводить чистоту, стирать, начищать до блеска посуду, убирать приусадебный участок. В режиме "энергосбережения" нужно будет провести и наступающий понедельник, но ощущаться это будет совсем по-другому.

О том, как лучше использовать благодатные энергии Прибывающей Луны, читайте в очередном выпуске лунного гороскопа на svodka.net в понедельник.

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