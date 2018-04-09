Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Стамбул. Об этом в Twitter сообщил представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает "Президент в Стамбуле проводит переговоры с Министром иностранных дел Турции", - написал Цеголко. Напомним, 10 апреля 2018 года по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель Президент Украины Петр Порошенко посетит с визитом Германию. Запланированы двусторонние переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом. Президент Украины Петр Порошенко станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Ангелы Меркель федеральным канцлером. Президент в Стамбуле проводит переговоры с Министром иностранных дел Турции pic.twitter.com/Z17gZlqkpc - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 9 апреля 2018 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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