|Порошенко прибыл в Стамбул
|09.04.2018 11:24
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Стамбул. Об этом в Twitter сообщил представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает
"Президент в Стамбуле проводит переговоры с Министром иностранных дел Турции", - написал Цеголко.
Напомним, 10 апреля 2018 года по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель Президент Украины Петр Порошенко посетит с визитом Германию.
Запланированы двусторонние переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.
Президент Украины Петр Порошенко станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Ангелы Меркель федеральным канцлером.