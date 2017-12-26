По данным "Крымской солидарности", обыски в Симферополе проводились в связи со взрывами газопровода в Алуште. Российские силовики провели обыски у крымских татар Фото: Крымская солидарность / Facebook Российские силовики провели обыски в двух домах на улицах Дарвина и Хайри Эмир-Заде. Дом на Хайри Эмир-Заде принадлежит школьному психологу Асене Мисиратовой, которая проживает с братом Али Булатовым. В доме на Дарвина проживает свекровь Мисиратовой.По данным организации, обыски проводились в связи со взрывами газопровода в Алуште. https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/538990663135061 31 октября на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта, было зафиксировано снижение давления газа. На газопроводе обнаружили внешние повреждения. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП.Следственный отдел управления ФСБ по Крыму возбудил уголовные дела по факту повреждения газопроводов и ЛЭП.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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