|В домах крымских татар в оккупированном Симферополе прошли обыски
|26.12.2017 13:47
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31 октября на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта, было зафиксировано снижение давления газа. На газопроводе обнаружили внешние повреждения. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП.Следственный отдел управления ФСБ по Крыму возбудил уголовные дела по факту повреждения газопроводов и ЛЭП.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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