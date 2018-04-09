|
На этой неделе в Госдепе США будут обсуждать введение новых санкций против России
|
09.04.2018 11:26
|
Советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон на этой неделе
представит в Белом доме список новых санкций против России,
сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник. По данным СМИ,
Болтон представит в Белом доме новые санкции против РФ Фото: ЕРА По
данным издания, представлять новые санкции будет "известный своими
радикальными взглядами советник президента Трампа Джон Болтон".7
апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии
вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город
Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100
человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за
тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель
ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой
поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти
жестокие атаки".Президент США Дональд Трамп заявил 8 апреля,
что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и
Россия.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В
боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры,
радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К
конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира