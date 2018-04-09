Советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон на этой неделе представит в Белом доме список новых санкций против России, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник. По данным СМИ, Болтон представит в Белом доме новые санкции против РФ Фото: ЕРА По данным издания, представлять новые санкции будет "известный своими радикальными взглядами советник президента Трампа Джон Болтон".7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Президент США Дональд Трамп заявил 8 апреля, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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