|Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети
|09.04.2018 11:27
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На станции работают три энергоблока, радиационный фон соответствует естественномуШестой энергоблок Запорожской атомной электростанции сегодня в 14:15 был отключен от энергосети под действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы.
Фото: npp.zp.ua
Как сообщили в пресс-службе предприятия, сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока.
"Суммарная мощность генераторов составляет 2910 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час , что соответствует естественному радиационному фону", - сообщили на АЭС.
Напомним, вчера Южно-Украинская атомная электростанция отключила энергоблок №3.
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