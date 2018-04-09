На станции работают три энергоблока, радиационный фон соответствует естественному

Как сообщили в пресс-службе предприятия, сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока.

"Суммарная мощность генераторов составляет 2910 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час , что соответствует естественному радиационному фону", - сообщили на АЭС.

Напомним, вчера Южно-Украинская атомная электростанция отключила энергоблок №3.