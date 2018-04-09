Вероятно, что осенью выйдет в прокат документалка «Какофония Донбасса».

Там речь шла о формировании советского Донбасса-мифического пролетарского рая, и как потом Донбасс из этого рая наебнулся на грешную землю.

Я была на премьере в рамках кинофестиваля DOCU/УКРАЇНА. И мне понравился фильм, вот просто понравился.

Потом я читала отзывы кинокритиков…

Кинокритики- это по ходу такие люди, которым платят деньги за то, чтоб режиссерам жизнь малиной не казалась. Высокопарные девочки и мальчики, напыщив мордочки, ковыряли вилочкой в чужом творчестве и достали меня этим до печёнок.

Напишу своё.

Оценку не кинокритика, просто зрителя, у которого отец металлург, а свёкр- шахтёр.

Вообщем, фильм круто совпал вот с тем опусом моим, который «почему мы оказались в этой жопе».

Т.е. у киевского режиссёра оказались очень похожие оценки с донецкой мной. Там, конечно, всё это подано аккуратно, с лингвистикой приличной. Но по сути- оно самое.

Из Донбасса сделали открытку.

На ней грязный условный Стаханов –улыбака, который ебашит свои тонны в пекле раком, зато потом он бог.

Нет, даже не так, с большой буквы Бог.

У него зарплата 4к-7к, при средней по республике 700крб. У него столовка с курями-гриль и белыми мраморными колоннами.

У него волга под жопой и жена в шифоне и ещё чем-то клёвом, я не помню названия.

Кароч, идея была такова. Ебашь, родной, и будет тебе твоё незамысловатое буржуйское счастье с тряпочными плафонами в новой квартире и духами на разлив.

И они ебашили. Не разгибаясь. Поколениями.

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Это был гордый труд, настоящий такой, вонючий, мозолистый, опасный. Это вам не бухгалтерия.

А потом всё упало.

Дутый герой Стаханов сконал на дурке от делирия, а от мраморных столовок остался кусок мыла в месяц и недоумение.

Шахтёры потом собирались многотысячно, под ОГА, говорили с властью как умели, стучали касками.

Добивались подписанных обещаний.

Которые по сути- одно большое нихуя.

Я помню мои ощущения странные, когда свёкр, шахтёр,со стажем, показывал фотки, где они с женой в Сочи, в Гаграх, молодые, красивые. Открытки.

А в реале, сейчас — пол-года нет зарплаты.

Ну т.е. трое детей, жена- воспиталель и нет зарплаты у кормильца пол-года.

Вдумались?

Человек ежедневно лезет в пекло, а его дети дома жрут капусту. Одну блять капусту. И то, что не доели детки в дет.саду.

Почему он туда ходил всё это время- вот ЕДИНСТВЕННЫЙ разумный вопрос на эту тему.

Почему не ушел. Почему случилось вот это- даже не рабство. Рабов по крайней мере кормили.

Не буду озвучивать свои теории.

И не потому, что «не мне судить», я в эту хрень не верю. Судят все и всех. А потому, что они не совпадут с правдой. Я не могу знать, какое именно бессилие заставляло молодого, крепкого мужика ходить в ад бесплатно.

После показа одна умница спросила, а где теперь эти шахтёры? Способные собраться многотысячно и требовать?

Мне не удалось ответить там, вслух. Отвечу здесь.

Они или остались внизу навсегда, или спились, или вымерли от силикоза.

И не надо мне лекций про не таких шахтёров.

Они есть, да, ошибка выборки, единицы.

Я жила в районе шахты, мимо наливайки каждое утро, и там очереди. Каждое утро очереди.

А вечером свёкр, молодой ещё мужик, — в мясо, в говно, в тупое мычащее ничто.

До потерянных документов и разбитого непойми кем лица.

До уставшего презрения задолбанной жены.

До драк с подросшими сыновьями.

И не было больше династий. Никто туда не хотел. В этот бесплатный ад.

Но сказка о хорошей жизни за честный труд осталась.

Не знаю как это всё закончить с привычным оптимизмом. Я уверена, что только тот способен выжить, кто умеет сломать свои привычки. Привычки, которыми выложен желобочек скатывания в отстой.

И шахтёры также закостенелы, как врачи «старой закалки», трухлявые академики и затхлые учительницы истории.

Вобщем весь этот поток сознания к тому, что когда осенью «Какофония Донбасса» выйдет в прокат, сходите, посмотрите.

И напишите что-то от себя,от просто зрителя. Ибо кинокритики затрахали.

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