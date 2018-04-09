Вчера вечером, 8 апреля, в центре Ужгороде на проспекте Свободы полиция задержала жителя Днепропетровской области, который подозревается в убийстве своего коллеги из Житомирской области, сообщает со ссылкой на информацию патрульной полиции в Закарпатской области и ГУ НП в Закарпатской области.

По информации патрульных, окровавленный мужчина шел по проспекту.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, убийство произошло в с. Минай Ужгородского района.

"На линию "102" поступило сообщение от жителя села Минай Ужгородского района, который заявил об убийстве в соседнем доме ... Правоохранители установили, что накануне убийства в доме, где произошла трагедия, отдыхали четыре человека: 20-летний житель города Коростень Житомирской области, 21-летний житель города Лозовая Харьковской области, 28-летний мужчина из Лисичанска Луганской области и 22-летний житель Кривого Рога Днепропетровской области. Все они были коллегами. Во время отдыха между 20-летним жителем Житомирской области и 22-летним жителем Днепропетровской области произошел конфликт, в результате которого последний ударил кухонным ножом оппонента в грудь. Пострадавший от полученной травмы скончался в Ужгородской районной больнице", - сообщают в полиции.

Сейчас начальник следственного отдела Ужгородского районного отделения полиции внес сведения в ЕРДР и начал досудебное расследование по признакам ч. 1 ст. 115 УК, то есть умышленное убийство. Житель Кривого Рога задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следствие по делу продолжается.

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