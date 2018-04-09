В сеть слили неизвестное ранее фото, на котором пожилой плут Армен Джигарханян и молодая пианистка позируют на пляже.

Снимок активно обсуждают в интернете, пишет со ссылкой на .

Многих пользователей сети это фото возмутило. Они заявили, что 82-летний старик и 39-летняя киевская пианистка и уже экс-жена Виталина Цимбалюк-Романовская не могут быть вместе по любви - вероятно, каждым из супругов двигали другие мотивы.

А недавно актер заявил: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы ... Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!".

Раньше Пятый канал рассказывал, что столичный суд арестовал имущество бывшей жены Джигарханяна. Однако, несмотря на громкий скандал после развода с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская ведет активную светскую жизнь. Она не пропускает премьер и вечеринок, а также общается со многими звездами и бизнесменами. А недавно она обнародовала результаты своей новой пикантной фотосессии.

Джигарханян и Цимбалюк-Романовская увенчались после примирения















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