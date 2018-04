Украинский певец Melovin, который представит Украину на "Евровидении 2018", поделился снимками, сделанными в Португалии. Melovin: Португалия, ты крадешь мое сердце Фото: melovin_official / Instagram "Португалия, ты крадешь мое сердце", – написал он. * Portugal, you steal my heart! Публикация от MÉLOVIN * (@melovin * official) 8 Апр 2018 в 3:09 PDT #PORTUGAL * Публикация от MÉLOVIN * (@melovin * official) 6 Апр 2018 в 6:16 PDT Украину на "Евровидении 2018" представит Melovin. Он получил пять баллов от судей и шесть от зрителей.На финале отбора на "Евровидение 2018" Данилко в прямом эфире поругался с администратором Tayanna. Позже певец принес извинения за этот случай."Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



