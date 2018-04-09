|Melovin отправился в Португалию
|09.04.2018 11:34
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* Portugal, you steal my heart!Публикация от MÉLOVIN * (@melovin * official) 8 Апр 2018 в 3:09 PDT
#PORTUGAL *Публикация от MÉLOVIN * (@melovin * official) 6 Апр 2018 в 6:16 PDT
Украину на "Евровидении 2018" представит Melovin. Он получил пять баллов от судей и шесть от зрителей.На финале отбора на "Евровидение 2018" Данилко в прямом эфире поругался с администратором Tayanna. Позже певец принес извинения за этот случай."Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.
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