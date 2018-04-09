|На берегу Японского моря впервые за 17 лет выпал апрельский снег, - ФОТО
|09.04.2018 11:35
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В регионе именно начался сезон цветения сакурВ префектуре Фукуи на побережье Японского моря впервые за последние 17 лет в апреле выпал снег.
Фото: instagram.com/riyo_take
Высота снежного покрова в горных районах, а также в небольшом городе Оно составляет от 7 до 11 см, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Температура воздуха при этом не поднималась выше 4-5 градусов Цельсия, что в этом регионе обычно характерно для февраля - самого холодного месяца в году.
"Это крайне необычно увидеть снег в апреле. Я была очень удивлена, выйдя на улицу и почувствовав такой холод", - рассказала жительница Оно.
Неожиданные осадки совпали с сезоном цветения сакуры в Фукуи.
Фото: instagram.com/ni.out
Фото: instagram.com/masaossf
Фото: instagram.com/septendecim
Фото: instagram.com/kei.mm727
Фото: instagram.com/okada_yohei
Фото: instagram.com/okada_yohei
По сообщениям метеорологов, к характерного природного явления привели область низкого давления и потоки холодного воздуха в районе префектур на побережье Японского моря. Впоследствии в регион придут дожди, а затем установится теплая весенняя погода.
В этом году сезон цветения сакуры в Японии начался в середине марта - девять дней раньше, чем обычно. Это вызвано аномально высокой температурой воздуха. Например, в столичном регионе оно прогревался до 25 градусов Цельсия.
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