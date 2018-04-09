В регионе именно начался сезон цветения сакур

Высота снежного покрова в горных районах, а также в небольшом городе Оно составляет от 7 до 11 см, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Температура воздуха при этом не поднималась выше 4-5 градусов Цельсия, что в этом регионе обычно характерно для февраля - самого холодного месяца в году.

"Это крайне необычно увидеть снег в апреле. Я была очень удивлена, выйдя на улицу и почувствовав такой холод", - рассказала жительница Оно.

Неожиданные осадки совпали с сезоном цветения сакуры в Фукуи.

Фото: instagram.com/ni.out

Фото: instagram.com/masaossf

Фото: instagram.com/septendecim

Фото: instagram.com/kei.mm727

Фото: instagram.com/okada_yohei

Фото: instagram.com/okada_yohei

По сообщениям метеорологов, к характерного природного явления привели область низкого давления и потоки холодного воздуха в районе префектур на побережье Японского моря. Впоследствии в регион придут дожди, а затем установится теплая весенняя погода.

В этом году сезон цветения сакуры в Японии начался в середине марта - девять дней раньше, чем обычно. Это вызвано аномально высокой температурой воздуха. Например, в столичном регионе оно прогревался до 25 градусов Цельсия.