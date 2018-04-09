В ближайшие дни в Украине будет очень тепло, небольшие дожди пройдут лишь в Карпатах

В ближайшие сутки, 10 апреля, погоду в Украине будет определять преимущественно сухая и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник на большей части территории Украины - без осадков, лишь в Карпатах днем кое-где небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, в восточных областях кое-где 0-4° тепла; днем 18-23°, на побережье морей и в Карпатах 12-17° тепла.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 апреля самая высокая температура воздуха днем была 24,1 градусов тепла в 1973 году, самая низкая ночью 7,2 градуса мороза в 1929.

В среду, 11 апреля, в Украине без осадков, лишь в западных областях отдельные небольшие дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура воздуха ночью 5-11°, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях и в Карпатах 2-8° тепла; днем 17-23°, в Закарпатье до 26°, в Карпатах и на побережье морей 10-16°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 8-10°, днём 20-22°.