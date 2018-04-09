Бельгийский велогонщик Михаэль Голартс умер после падения на велогонке "Париж-Рубе". Об этом сообщает "ВВС-Украина", передает

Гонщик команды Vérandas Willems-Crelan упал во время однодневной классической гонки на севере Франции. У него остановилось сердце и его доставили в больницу в городе Лилль, однако он умер вечером в воскресенье.

"Это неописуемое сожаление, мы должны сообщить о смерти нашего гонщика и друга Мишеля Голартса", - говорится в заявлении команды.

Голартс упал на 109 километре гонки, общая дистанция которой составляет 257 километров. Его нашли без сознания дежурные врачи гонки.

Напомним, призер Олимпийских игр в Сочи чешка Габриэла Коукалова пропустит следующий биатлонный сезон.

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