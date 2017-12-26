|Запрет на экспорт золота и серебра сохранится в 2018 году
|26.12.2017 13:47
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Украина сохранила нулевые квоты на экспорт золота, серебра, отходов и лома драгоценных металлов на 2018Украина сохранила нулевые квоты на экспорт золота, серебра, отходов и лома драгоценных металлов на 2018 год.
Фото: bt.dk
Соответствующая норма содержится в постановлении Кабинета министров №1018 от 20 декабря "Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2018 год", опубликованном в газете "Урядовый курьер" 23 декабря, передает "Интерфакс-Украина" .
Согласно постановлению, правительство сохранило лицензирования экспорта и импорта товаров из озоноразрушающих веществами, а также импортируемых товаров из Македонии в рамках тарифной квоты, оговоренной соглашением о свободной торговле между двумя странами.
Соответствующая норма содержится в постановлении Кабинета министров №1018 от 20 декабря "Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2018 год", опубликованном в газете "Урядовый курьер" 23 декабря.
Согласно постановлению, правительство сохранило лицензирования экспорта и импорта товаров из озоноразрушающих веществами, а также импортируемых товаров из Македонии в рамках тарифной квоты, оговоренной соглашением о свободной торговле между двумя странами.