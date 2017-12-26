Украина сохранила нулевые квоты на экспорт золота, серебра, отходов и лома драгоценных металлов на 2018

Соответствующая норма содержится в постановлении Кабинета министров №1018 от 20 декабря "Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2018 год", опубликованном в газете "Урядовый курьер" 23 декабря, передает "Интерфакс-Украина" .

Согласно постановлению, правительство сохранило лицензирования экспорта и импорта товаров из озоноразрушающих веществами, а также импортируемых товаров из Македонии в рамках тарифной квоты, оговоренной соглашением о свободной торговле между двумя странами.

Соответствующая норма содержится в постановлении Кабинета министров №1018 от 20 декабря "Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2018 год", опубликованном в газете "Урядовый курьер" 23 декабря.