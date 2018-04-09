В электроприбор был встроен корпус гранаты с электродетонатором, устройство взорвалось в руках у жительницы Днепропетровской области, сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Женщина погибла в результате взрыва Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook "В Днепропетровской области произошло жестокое убийство женщины. Утром в дежурную часть отдела полиции от диспетчера службы ГСЧС поступило сообщение, что в частном доме произошел взрыв газа и обнаружен труп женщины-владелицы 1972 г.р. с множественными осколочными ранениями лица и рук", – рассказал Аброськин.Устройство взорвалось в руках у женщины."Внутри него находился, вероятно, корпус гранаты с электродетонатором, который, в свою очередь, был подключен к проводам питания прибора", – отметил замглавы Нацполиции.Следствие выяснило, что погибшая и ее муж нашли пакет с электроприбором в своем дворе в начале марта."Скорее только, сегодня утром женщина решила воспользоваться бытовым электроприбором, подсоединила его к электросети и в это время раздался взрыв", – пояснил Аброськин.Следствие выясняет, был ли случай покушением на жизнь женщины. https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1859986884293977 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки аброськин днепропетровской области полиции был Теги: происшествия