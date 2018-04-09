|
В Днепропетровской области женщина погибла в результате взрыва самодельной бомбы, замаскированной под электроприбор
|
09.04.2018 11:42
|
В электроприбор был встроен корпус гранаты с электродетонатором,
устройство взорвалось в руках у жительницы Днепропетровской
области, сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
Женщина погибла в результате взрыва Фото: Vyacheslav Abroskin /
Facebook "В Днепропетровской области произошло жестокое убийство
женщины. Утром в дежурную часть отдела полиции от диспетчера службы
ГСЧС поступило сообщение, что в частном доме произошел взрыв газа и
обнаружен труп женщины-владелицы 1972 г.р. с множественными
осколочными ранениями лица и рук", – рассказал
Аброськин.Устройство взорвалось в руках у женщины."Внутри него
находился, вероятно, корпус гранаты с электродетонатором, который,
в свою очередь, был подключен к проводам питания прибора", –
отметил замглавы Нацполиции.Следствие выяснило, что погибшая и ее
муж нашли пакет с электроприбором в своем дворе в начале
марта."Скорее только, сегодня утром женщина решила воспользоваться
бытовым электроприбором, подсоединила его к электросети и в это
время раздался взрыв", – пояснил Аброськин.Следствие выясняет,
был ли случай покушением на жизнь женщины.
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1859986884293977
Сводка.нет - Новости Украины и Мира