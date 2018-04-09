Провести заседание планируют в понедельник

Об этом сообщили в представительстве Великобритании при ООН.

"Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения сообщений о применении химического оружия в Сирии. Встреча ожидается в понедельник", - говорится в сообщении .

Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

Президент США резко осудил применение химического оружия во время бомбардировок города Дума в Восточной Гуте и обвинил Россию и Иран в поддержке Асада.