Сегодня в 9.56 энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к энергосети, ведется набор мощности, передает со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.

По информации ведомства, на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока.

"Суммарная мощность генераторов составляет 3330 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, 8 апреля в 14 часов 15 минут энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы.

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