Агент Федеральной службы безопасности РФ, гражданин России Артем Дудко, который участвовал в подготовке запланированных российскими спецслужбами терактов и убийств в Украине, охотно сдался Службе безопасности Украины. Об этом говорится в сюжете программы «ТСН.Тиждень», который вышел на канале 8 апреля.

По словам бывшего агента ФСБ, в Украине он должен был «идти на радикальные действия, убийства, диверсии, теракты».

ФСБ дало Дудко псевдоним Басаев. В сюжете говорится, что он ассоциируется с Шамилем Басаевым, который взял на себя ответственность за захват заложников в школе Беслана в 2004 году.

Первую задачу Дудко получил от Максима Фесенко, который до аннексии Крыма был офицером СБУ, а в 2014 году перешел на сторону ФСБ. Сотрудник российской спецслужбы поручил Дудко «спровоцировать украинских патриотов, приехать с оружием в Крым и устроить теракт», говорится в сюжете. Мужчина искал исполнителей запланированного теракта между бойцов полка «Азов».

«На связь через соцсети вышел молодой человек, который хотел очень активной деятельности, говорил, что он проукраинской направленности, хотел в Крыму какого-то подпольного движения террористического характера, просил, чтобы ему в Крым доставили оружие… Он был очень активен, хотел все взрывать, все расстреливать и просил оружие», – рассказал ТСН воин «Азова» Станислав Ермаков.

Дудко подтвердил работу на российские спецслужбы во время допроса на полиграфе.

«Артем с датчиками на теле рассказал, что полученное из Украины оружие должно было быть использовано для терактов, контролируемых Москвой. Фактически, это означает, что смерть гражданских готовила сама ФСБ, чтобы потом обвинить Украину», – говорится в сюжете.

Бойцы «Азова» отказались участвовать в задумке агента ФСБ.

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Затем Дудко в 2017 году отправили в Луцк, чтобы он «проник в украинское патриотическое движение».

ТСН отмечает, что в 2017 году обстреляли генконсульство Польши в Луцке. Дудко заявил, что непричастен к этим обстрелам, но «знает, кто это сделал».

«Подрыв в консульстве Луцка в прошлом году – дело рук российских спецслужб, направленное на дискредитацию патриотических движений Украины», – заявил он.

Дудко также рассказал, что одной из его задач было убийство разведчика полка «Азов» с позывным Славянин.

Руководитель управления СБУ в Волынской области Юрий Фелонюк заявил, что поскольку Дудко не выполнил задачи российских спецслужб и охотно сдался в правоохранительные органы, он будет освобожден от уголовной ответственности. ТСН отмечает, что несмотря на это, прежний агент ФСБ «24 часа находится «под колпаком» украинских спецслужб».

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