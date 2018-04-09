Приговорен к 12 годам Лула да Силва сдался властям

Вечером в субботу, 7 апреля, он сдался полиции и полетел в город Куритиба на юге страны, пишет DW. Там сотрудники правоохранительных органов доставили его в местную штаб-квартиру федеральной полиции, где уже была подготовлена ​​камера. В ней есть кровать, стол, стулья и ванная.

Накануне, 6 апреля, 72-летний политик не пришел охотно в полицию, как это было определено решением судьи, выдавшего ордер на его арест. Однако он не попытался убегать, а спрятался в пригороде Сан-Паулу в здании профсоюза работников металлургической промышленности, которую когда-то возглавлял.

Впоследствии Лула да Силва решил сдаться властям. Удалось это не сразу, потому что сотни сторонников экс-главы государства, до сих пор пользуется популярностью в Бразилии, блокировали здание профсоюза, чтобы помешать его автомобилю отъехать.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 годы. Он намеревался выдвинуть свою кандидатуру на новых выборах в октябре 2018 года, на которых мог бы стать фаворитом рейтингу около 36 процентов. Левоцентристская Рабочая партия, которую основал Лула да Силва по-прежнему поддерживает его кандидатуру.

главный суд Бразилии разрешил взять под стражу Лулу да Силву, а впоследствии был выдан ордер на арест экс-президента.

Напомним, суд Южной Кореи признал виновной в коррупции и злоупотреблении властью экс-президента страны Пак Кын Хе.