. На севере Афганистана боевики движения "Талибан" напали на полицейский участок, в результате чего 6 человек погибли. Об этом сообщает со ссылкой на "Агентство Анадолу".

“В результате нападения боевиков движения „Талибан“ на полицейский участок в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана погибли шесть полицейских, трое ранены”, — говорится в сообщении.

Как сообщил представитель Управления безопасности провинции Сари-Пуль Эседуллах Хабиби, талибы напали на полицейский участок в селении Саидабад. Отмечено, что у нападавших было оружие с лазерными прицелами.

Движение “Талибан” сообщило, что полицейский участок перешел под контроль талибов.

Напомним, главнокомандующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что РФ вооружает боевиков исламистской группировки “Талибан”.

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