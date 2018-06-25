1. Вчера вечером в Старом Крыму двух крымских татар — Сервера Караметова и Энвера Арабаджиева — сбила машина. 77-летний Сервер Караметов, подвергавшийся репрессиям со стороны российских оккупантов, скончался в больнице. Состояние Энвера Арабаджиева “удовлетворительное”. Сервер Караметов, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, был сильным человеком. Выражаю соболезнования родным и близким. По ссылке прочтите о нем

2. Владимир Балух, голодающий 98-ой день, обратился к Президенту Украины: “Я впевнений, що Україна відстоїть своє право жити і гідно господарювати на Богом даних нам землях Криму і Донбасу набагато швидше, ніж на це сподівається кремлівська кліка, і факту взяття ними в заручники громадян іншої держави ще належить відіграти в цьому не останню роль”

3. Благодаря понаехавшим и сложившемуся социально-экономическому положению, у нас есть рост! С начала этого года в Крыму наблюдается рост количества преступлений, в том числе тяжких. Так, в период с января по апрель 2018 года было совершено 7 445 преступлений, из которых 1 666 — тяжкие и отдельно тяжкие. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, количество преступлений выросло на 7,4%, тяжких и отдельно тяжких — на 13,2%

4. Ватники Джанкойского района, где оккупанты ввели режим ЧС из-за засухи, ищут виновных, не глядя в зеркало: “Почему нет воды в роднике с. Островское, кто знает?”. Ответы: “Если в кране нет воды, значит ее перекрыли хохлы”, “Начало конца”, “Уровень подземных вод снизился. На саляне то же самое! Дождей нет, а скважины по полям набурили”

5. Жить в Крыму без днепровской воды в Северо-Крымском канале — это когда то смыть унитаз нечем, то дурак сверху затопит тебя, потому что вода по графику, а сосед не в ту сторону закрутил краны.

6. Не знаю, как во всём Крыму, а в Феодосии уже неделю нет в магазинах курятины. Вот и сегодня заехал в ПУД (бывший АТБ), а там нихрена нет — даже запчастей от кур. Видимо, куры больше любили на пароме кататься, чем пешком по мосту ходить. (прим. Сообщение было написано вчера, а сегодня крымчанин добавил: “Всё. Расходимся. Крым с голоду не умрёт. Кур завезли. Как и предполагал, связанно сие с подорожанием на 30%. В бюджетной сети «МагазинЧик» цена 129,38 за кг (54 грн). Была 99 руб”).

7. В Крыму продолжаются перебои с газом: “Где есть газовые заправки? В Красноперекопске перестали заправлять машины газом. Газ только по талонам и только для предприятий”. Ответы: “Нигде, теперь только бензин. Сам такой же”, “Святая наивность. Неужели вы считаете, что газ будет дешевле бензина? Эта ситуёвина — первая ласточка. Для автотранспорта уже заложен коэффициент расхода «газ/бензин». И в пересчёте на 100 км пути цена газа и бензина будет одинакова. Вы ещё не поняли, какие цепкие, жадные и беспринципные пальцы схватили вас за яйца? Они уже не разожмутся — они будут сжиматься всё сильнее. Ради интереса погуглите зарплату Грефа, Миллера, Силуанова, долбо*ба Валуева. У меня все”, “И это в стране, которая газ экспортирует. Трындец прям какой-то”. Обсуждают газовую тему и жители Феодосии: “На каких заправках в городе можно газом заправиться? Анонимно”. Ответы: “Сейчас ехала на такси, водители перезванивались — нигде не могут газом заправиться”, “Нет нигде газа. Атан деньги отбивает и все прочие за ним”, “Около остановки Турист. Сегодня там была очередь”

8. В Симферопольском районе, чтобы заправить машину газом, нужно отстоять двухчасовую очередь

9. Помню, как до оккупации я ждал очередь, чтобы покататься на водном банане, а теперь: “Интересный у нас сервис (в Феодосии). Захотели покататься на банане. Нас трое (с человека 300 руб). Нам сказали ждать ещё двоих пассажиров. Мы прождали три часа (с 15:00 до 18:00) и так и не покатались. Двоих не нашли. Анонимно”. Ответы: “Катер или мотик сжирает много топки”, “Скажите спасибо, что вас не попросили ходить по пляжу и искать этих пассажиров”, “Бензин нынче дорогой”, “Дураков нема”

10. Ватники Ялты недовольны, что пепельница с окурками расположена прям возле граффити с рожей ботоксной крысы в центре набережной. Можно организовать путешествие со стоянием на коленях — нынче в моде

11. Двустульежопые севастопольские моряки избавляются от крымской прописки. Ищут варианты получения как материковой, так и российской прописки. Крым стал островом-404: “Скажите, пожалуйста, из опытных моряков, может, кто сталкивался — нужно сделать Украинскую прописку для крюинга. Начал узнавать, есть легитимная и нелегитимная. Что лучше сделать?”, “До лампочки. Делайте, которая дешевле (нелегитимная). Никто испытывать не будет. Крюингу она нужна для перевода денег на ваш счет, чтобы Крым/Севастополь нигде не фигурировали”, “Нужна материковая (российская) прописка. Подскажите, куда/к кому обратиться?”

12. У местных мусоров лёгкая паника. Они знают, шо если надо будет размазывать по воронежскому асфальту печень бунтующих пенсов, то крымляди будут первыми на очереди. В ФСБ очкуют меньше. Думают отсидеться за спинами мусоров. Самые продуманные переводятся на далекий Восток. С удивлением узнал, шо у самой хитрожопой гэбни щаз в тренде перевод именно туда, поближе к Китаю. Когда жахнет, в чем никто из них уже не сомневается, то китайское приграничье будет самым тихим местом. Вот такие разговоры ходят в их кругах.

13. Сегодня вечером в Симферополе оккупанты на захваченной территории будут праздновать “День единения славян”. Один комментарий к новости таки проскочил: “Так-так, поглядим: хорваты, чехи, словаки, словенцы, лужецкие славяне, болгары, македонцы, черногорцы, поляки, украинцы. Кого там забыл? Кто в НАТО, кто в ЕС, кто туда стремится, подальше от россии. Ах, да, сербы тоже с заявкой в ЕС… Кто остался? Белорусы? Ну, как-то так”. Думаю, что уже завтра крымский зомбоящик захлебнется от радости, показывая, как в Крыму все “счастливы”

P.S. Все вы знаете, что российские оккупанты выдавали своим преступникам медали за захват Крыма. Потом медали получали ватники в Севастополе, которые бежали голосовать за путина. И вот такой историей поделился с нами житель Севастополя: “Дочка рассказала. К ним в класс (вместо заболевшего учителя истории) приходила преподавательница из другой школы. Старенькая. Видать, работает на пенсии. Впав в ностальгию о былой юности, рассказала про свое бытие ребенком в Крыму (после Второй мировой войны). Говорит, каждую неделю дети подрывались на растяжках. Оружия было полно. Ну и всякое такое… Но одна история врезалась в сознание дочери. У многих одноклассников этой учительницы были немецкие перстни, которые они находили, когда работали на полях. На этих перстнях был изображен Крым и год, когда нацисты “вернули себе исконно немецкие территории”. Тогда нацисты были народом творческим и банальные медали не раздавали. Причастные к захвату чужой земли обзаводились перстнями. Наверное, мода была такая. Не то что сейчас…”.

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