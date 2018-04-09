По состоянию на 12.35 падение акций российского банка ВТБ, главой правления которого является Андрей Костин, составляет 6,7%. Внесение Костина в санкционный список США привело к обвалу акций банка ВТБ Фото: ЕРА Максимальный обвал акций ВТБ составил 10,3% (до 0,04972 руб.). По состоянию на 12.35 по Киеву цена за акцию банка колеблется в районе 0,051 руб. Таким образом, падение стоимости акций составило 6,7%. 6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Президент России Владимир Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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