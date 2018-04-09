Около села Залвирья, расположенного в Бугском районе Львовской области, перевернулись приблизительно десять грузовых вагонов. Об этом сообщает УНН .

В настоящее время движение пассажирских и грузовых поездов, которые следуют по данному участку, приостановили.

Кроме того, из-за аварии во Львове на железнодорожном вокзале сообщили, что поезда опоздают на неопределенное время.

Как сообщал svodka.net, из-за схода с рельсов цистерны в Финляндии, по меньшей мере, 35 тысяч литров токсических химических веществ вылились в окружающую среду. Вагон с химическими веществами принадлежал компании Российской Федерации.

Напомним, что в воскресенье, 8 апреля, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием поезда и маршрутки в аннексированном Крыму пострадали два гражданина Украины .

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