"Солнечная" крыша с зарядкой для э-мобилей от Tesla уже отапливает первый дом По теме: Electrek сообщили, одна из первых "солнечных крыш" от компании Илона Маска заработала в , передает со ссылкой на . Это вероятно первая "солнечная крыша", которая работает, кроме ранних установок в домах сотрудников Tesla, говорится в сообщении. Владелица поделилась фотографиями в своем Twitter. Система обошлась ей в 50 тысяч долларов. По ее словам, аналогичная система другого производителя стоит около 100 тысяч. Также есть информация из приложения Tesla про поток питания. Он показывает, что система производит 5 кВт и подает 300 Вт в дом, а также заряжает Tesla Powerwall со скоростью 4,7 кВт. Позже количество вырабатываемой энергии, возросла до 6,2 кВт. Компания сообщала изданию, что система рассчитана на 9,85 кВт при работе на полную мощность. Как отмечает издание, хотя это и довольно дорогое удовольствие, оно поставляется с пожизненной гарантией дома и обещает генерацию энергии в течение 30 лет. По мнению производителей, "солнечная крыша" дешевле других подобных кровль и полностью отобьет стоимость за экономию электроэнергии. The Tesla Solar Roof is every bit as beautiful as I hoped. Hoping allows us to turn it on very soon. I feel like we’re living in the future! — Toblerone (@Toblerhaus) Ранее сообщалось, Virgin Hyperloop One представила на "Неделе инноваций " образец скоростных капсул на электромагнитной подушке. Капсулы способны перевозить пассажиров по вакуумному тоннелю на скорости 1200 км/ч. Так, 140 км между Абу-Даби и Дубае, которые займут на автомобиле 1,5 часа, с помощью "Гіперпетлі" можно преодолеть только за 12 минут.











события общество и культура tesla система квт солнечная крыша Теги: it технологии