Одна подписанная за океаном бумажка – и кризис в России. В Кремле забегали по кабинетам: это готовятся дерибанить Дерипаску

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4110; coreola.articleid = 240605; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4110] = 4110; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ЗДОРОВЬЕ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Надежда Савченко Владимир Рубан Назар Холодницкий

Сергей Скрипаль пожар в Кемерово судно Норд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/gudkov.html", "name": "Дмитрий Гудков" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Дмитрий Гудков

Одна подписанная за океаном бумажка – и кризис в России. В Кремле забегали по кабинетам: это готовятся дерибанить Дерипаску { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/gudkov/odna-podpisannaya-za-okeanom-bumazhka-i-krizis-v-rossii-v-kremle-zabegali-po-kabinetam-eto-gotovyatsya-derebanit-deripasku-240605.html" }, "headline": "Одна подписанная за океаном бумажка – и кризис в России. В Кремле забегали по кабинетам: это готовятся дерибанить Дерипаску", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2406/5_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-09T12:32:41+02:00", "dateModified": "2018-04-09T12:57:56+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Из-за новых санкций США пострадают тысячи предприятий по всей России, считает оппозиционный политик Дмитрий Гудков." , "keywords": "Россия, санкции, Дмитрий Гудков" } Дмитрий Гудков Российский оппозиционный политик, прежний депутат Госдумы РФ. все материалы автора → Одна подписанная за океаном бумажка – и кризис в России. В Кремле забегали по кабинетам: это готовятся дерибанить Дерипаску Сегодня 12.32 | комментариев: "Русал" падает стремительным домкратом. Радоваться нечему, можно только делать выводы и говорить: "Ну я же предупреждал". Предупреждал я вас, когда вы решили ответить на "акт Магнитского"? Когда круто отомстили сиротам? Предупреждал. Вот и вспомните теперь 2012 год, когда казалось, что капитализация "Газпрома" скоро будет триллион, а Золотая рыбка окажется на посылках.В США долго запрягали – и быстро поехали. С тех пор много чего произошло: от Украины до Сирии через множество убийств, краж и простых оскорблений. Но первую ниточку в нынешний бикфордов шнур вплели именно тогда.Россия в очередной раз доказывает старую-старую теорему, что плевать против ветра не только напрасно, но и мокро.Это же американский минфин еще не выставил счет за Скрипалей (и неважно, кто там кого отравил – репутация важнее доказательств), за химическую атаку в Сирии, за веселые картинки с ядерной бомбардировкой Флориды. Чем ответим на новые санкции (а они будут)? Песней "Врагу не сдается наш гордый "Варяг"? Патриотическим хороводом?Много лет мы слушали, как на пользу нашей экономике идут санкции. Как мы всем им покажем. Ну вот – дождались. Пошло на пользу? Показали? Дерипаску, конечно, ни разу не жалко, хотел быть первым учеником – стал. Но вот Красноярск, Иркутск, Нижний Новгород (ГАЗ) – они пострадают тоже. Как и сотни, тысячи предприятий по всей России, так или иначе завязанных на Дерипаску.Одна подписанная за океаном бумажка – и кризис в России. Но в Кремле даже этого не поймут. Там сейчас уже зажурчало, забегало по кабинетам: это готовятся дерибанить Дерипаску. Игорь Иванович раздумает, нужен ли ему еще и алюминий. Да и отцы отечества калибром поменьше, в погонах побольше, не откажутся.Вот это – прогноз: начнется передел. Всем станет жить хуже, беднее, но конкретные люди обогатятся. Кто они? Помните, как Путин сказал о "Байкалфинансгруп"? "Физические лица". А остальное вам, дорогие россияне, знать необязательно. Источник: Дмитрий Гудков / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки дерипаску россии это готовятся дерибанить Теги: дмитрий гудков