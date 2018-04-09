Главной причиной смерти женщин в возрасте 30-49 лет во всем мире является ВИЧ. Об этом сообщается в Twitter ООН, передает .

"Главная причина смерти женщин 30-49 лет по всему миру ВИЧ-инфекция, на втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом – туберкулез", - говорится в сообщении.

Напомним, девять стран призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии. Так, по данным представителей благотворительной организации "Белые каски", в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета были сброшены бомбы с химикатами. Из-за этого погибли, по разным данным, до 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

Главная причина смерти ЖЕНЩИН 30-49 лет по всему миру ВИЧ-инфекция,

на втором месте - ишемическая болезнь сердца,

на треьем - проблемы с беременностью и родами,

на четвертом - инсульт,

на пятом - рак груди,

на шестом - туберкулез pic.twitter.com/QUCL4VOjjR — ООН (@UnitedNationsRU) 9 квітня 2018 р.

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