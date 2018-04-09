|В ООН назвали главную причину смерти женщин по всему миру в возрасте 30-49 лет
|09.04.2018 12:08
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Главной причиной смерти женщин в возрасте 30-49 лет во всем мире является ВИЧ. Об этом сообщается в Twitter ООН, передает .
"Главная причина смерти женщин 30-49 лет по всему миру ВИЧ-инфекция, на втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом – туберкулез", - говорится в сообщении.
Напомним, девять стран призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии. Так, по данным представителей благотворительной организации "Белые каски", в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета были сброшены бомбы с химикатами. Из-за этого погибли, по разным данным, до 150 человек и еще более тысячи получили ранения.