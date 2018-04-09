1. Крымов*ту с керченского судна-нарушителя “Норд” русня хотела вывезти на дипломатических автомобилях через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области. Но не тут-то было. Наши пограничники составили на них протоколы за попытку незаконного пересечения границы, т.к. у ГРАЖДАН УКРАИНЫ не было действующих документов (аусвайсы, выданные в Крыму, не признаются документами), и вернули на территорию Украины. Позже оккупанты пустили утку, что “Украина пообещала выпустить экипаж Норда по российским документам в Крым через Чонгар”, что является ложью. В то же время оккупанты через адвокатов и дипломатов пытаются передать членам экипажа паспорта граждан Украины, кем они и являются.

2. Крымчанин с аусвайсом — таки не раисянин. Кстати, доказано экипажем “Норд”: “Крымчанин с документами рф — это такой же россиянин как калининградец, петербуржец или мурманчанин”, — пытался убедить себя один ватоголовый на севастопольском форуме. На что другой ему ответил: “Ага. Только таким россиянам даже Питер рекомендует украинскую биометрику для работы в Европе”.

3. В Армянске микроавтобус, следующий из Севастополя на материковую Украину, на железнодорожном переезде столкнулся с электричкой. Погибло 5 человек (включая ребёнка и водителя), 12 травмированы. Отмечу, что поездов у нас нет, а электрички ходят очень редко, но число происшествий на ЖД за время оккупации возросло. Суровый “русский мир”.

4. Оккупанты жалуются, что в Интерполе отказываются по просьбе россии искать лиц, совершивших преступления в оккупированном Крыму, т.к. в Интерполе считают Крым территорией Украины.

5. Под Евпаторией (напротив памятника десантникам) массово добывают песок. Скорее только, на вывоз. Старожилы рассказывают, что немцы в 1943-м устраивали облавы на местных и гоняли их на подобные работы сюда и в окрестности Къара-Тобе, а песок вывозили в Германию.

6. Рады ватостопольцы — что реконструкции, что удмуртам: “Сегодня был в парке Победы. Но до меня там побывали гунны. Ужас”, “Это новое погоняло удмуртов?”. Для справки: гунны — кочевой народ, вторгшийся в 370-х годах из Азии в Европу.

7. Ватники, обсуждая очередные сносы и вытеснение местного населения, поняли, что страдания у них — федерального значения: “Места эти раздадут своим. Пересмотрят стоимость и все будет в ажуре. А КАК ЕЩЁ МЕСТНЫХ СДВИГАТЬ? Только так. Помните: «Никто из крымчан не пострадает…»”, “Помним. Мы не крымчане, мы севастопольцы. Отдельный регион. Город федерального значения”.

8. С помпой открытый оккупантами в феврале севастопольский парк им. Ахматовой оказался недоделанным. Нет скамеек и туалетов, отваливается плитка, парковка аж на 5 (!!!) авто. Контракт с подрядчиком расторгнут. Крым стал ареной по распилу бабла.

9. Оккупанты сообщили, что “новая Сакская ТЭЦ даст первое электричество в мае”. После первого же комментария возможность выразить восторг закрыли: “Тока бы оповестили, когда будут свет вырубать”.

10. Не пей воду в Керчи — козлёночком станешь. Хотя… Многие уже: “Хотим снять квартиру на Вокзальном шоссе. Хозяйка квартиры предупредила, что вода пахнет сероводородом. Действительно, пахнет противно. У кого такая же проблема? Пить, я думаю, невозможно даже фильтрованную и кипяченную. Мыться и стирать не опасно такой водой?”. Ответы: “Ну ничего, мы моемся, стираем”, “Нас еб*т, а мы крепчаем”, “Примерно так во всем городе. Фильтр-кувшин точно не поможет, равно как и кипячение. Нужен фильтр посерьёзнее”, “Сегодня с утра такая водичка шла, что думал канализацию прорвало, а нет — просто вода”, “Она отлично отстаивается и теряет запах сероводорода через сутки”, “Всё по российскому ГОСТУ. Пейте”, “Думаю, что не стоит купаться этой водой. Я уже не говорю о том, чтобы мыться. Потому что из крана иногда даже какашечки выпадают”, “Самая лечебная вода”.

11. Понаехавшему быдлу уже не нравится украинский выговор у крымчан. Начинают хаметь, оперяются: “Хочу оставить отзыв об отвратительной доставке суши и пиццы. Доставили роллы холодными, заявленного угря нет. Всем крайне не рекомендую!!! По телефону общаются дерзко с украинским акцентом и бросают трубку!”. Ответы: “Это же диверсанты украинские. Кстати, есть подозрение, что клиент пострадал и теперь ненавидит все украинское. Может, понаехали? Так по ТВ говорили, что всех тут ценят и уважают”, “А вы до сих пор думаете, что в Крыму одни русские? Наивные! А если выговор не нравится, по мосту домой валите. Понаехали тут ценители литературного руськаго балаканья! За своим бы аканьем последили”, “(Ответ на предыдущий комментарий) Сказала супер!!! Полностью согласна!”.

12. Крымнаш посетит сын кубинского террориста Че Гевары, чтобы принять участие в открытии фотовыставок “Эрнесто Че Гевара. Путь свободы” в Севастополе и Симферополе. Выгребная яма, в которую превратили Крым, сейчас принимает говно и помои любого происхождения.

13. Пик победобесия приближается: “Может, кто-то знает, где можно взять на прокат военную форму на детей 12-13 лет? Надо 15 штук”. Ответы: “Победобесие. На дамбасс отправишь?”, “Полицаи полезли”, “Опять с ума сходят!!!!!”, “Дети на воле и дети в дурдоме! (+ фото детей в вышиванках с материковой Украины и детей в Крыму в военной форме с колорадками)”, “Складывается чувство, что, кроме дня победы, других праздников в Крыму просто нет”.

14. Вот вам и от меня фотографии курортной Феодосии. Зазаборенная автостанция. Ворота города, так сказать.

15. Сегодня на админгранице с Крымом (КПВВ “Чонгар”) почти пусто. Наши пограничники говорят, что пассажиропоток за последние годы значительно упал, даже на праздники. В Крым везут даже запчасти на автомобили. Говорят, в Крыму очень дорого и запчасти некачественные. К двум нашим красуням в вышиванках подошла семья крымчан. Спрашивают: “Наші рідненькі, можна з вами сфотографуватись?”. И слезы на глазах… Говорю: “Спасибо, что НАШИ”. В ответ: “Ви навіть не уявляєте, скільки НАШИХ в Криму, дуже сумуємо за Україною”, — сообщил журналист “Генического визита”.

16. На службу в храмы в Симферополе оккупанты пускали прихожан через металлодетекторы. Прилегающие подъезды были заблокировали рейсовыми городскими автобусами. А в Керчи подъезд к храму перекрыли грузовиками. Местные жители массово задаются вопросом, а почему не танками или БТРами?

P.S. Варавва — библейский персонаж, преступник, освобождённый Понтием Пилатом по случаю празднования иудейским народом праздника Песах, во время которого освобождали одного преступника по воле собравшейся толпы. Толпе было предложено освободить Иисуса, в котором не было греха, или Варавву. Собравшиеся единогласно потребовали освободить Варавву, а Христа — распять… Один из крымчан написал: “Особенно противно смотреть на всю эту пасхальную суету, понимая, что ватники, будь их воля, вновь выбрали бы Варавву. Они умеют выбирать только Варавву”.

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