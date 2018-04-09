Власти РФ на протяжении года с момента смерти российского бизнесмена Бориса Березовского добивались от Лондона документов, подтверждающих факт и причины произошедшего, но так ничего и не получили, заявил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян. Карапетян: Кому было выгодно, чтобы Березовский не выезжал в РФ, не разглашал ту закрытую информацию, которой он обладал, это, я думаю, бесспорно – в первую очередь британским властям Фото: genproc.gov.ru "Как только господин Березовский, как следует из прессы и, в принципе, из его заявлений, собрался вернуться в Россию, в этот момент происходят факты, которые мы имеем на сегодня, я имею в виду факт смерти Березовского. Кому было выгодно, чтобы Березовский не выезжал в РФ, не разглашал ту закрытую информацию, которой он обладал, это, я думаю, очевидно – в первую очередь британским властям", – заявил он.По словам Карапетяна, российские власти на протяжении года с момента смерти Березовского добивались от британских властей документов, подтверждающих факт и причины произошедшего."Однако по этот день этого документа мы не получили, несмотря на обязательства Великобритании согласно Конвенции об оказании правовой помощи", – сказал замгенпрокурора.Березовский был советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство.Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.8 апреля 2018 года генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в 2003 году Березовский получил убежище в Великобритании "с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства". По словам Карапетяна, британские власти знали о ложности этой информации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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