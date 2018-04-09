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Замгенпрокурора РФ заявил, что смерть Березовского была выгодна британским властям
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09.04.2018 12:14
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Власти РФ на протяжении года с момента смерти российского
бизнесмена Бориса Березовского добивались от Лондона документов,
подтверждающих факт и причины произошедшего, но так ничего и не
получили, заявил заместитель генерального прокурора РФ Саак
Карапетян. Карапетян: Кому было выгодно, чтобы Березовский не
выезжал в РФ, не разглашал ту закрытую информацию, которой он
обладал, это, я думаю, бесспорно – в первую очередь британским
властям Фото: genproc.gov.ru "Как только господин
Березовский, как следует из прессы и, в принципе, из его заявлений,
собрался вернуться в Россию, в этот момент происходят факты,
которые мы имеем на сегодня, я имею в виду факт смерти
Березовского. Кому было выгодно, чтобы Березовский не выезжал
в РФ, не разглашал ту закрытую информацию, которой он обладал, это,
я думаю, очевидно – в первую очередь британским
властям", – заявил он.По словам Карапетяна, российские власти
на протяжении года с момента смерти Березовского добивались от
британских властей документов, подтверждающих факт и причины
произошедшего."Однако по этот день этого документа мы не получили,
несмотря на обязательства Великобритании согласно Конвенции об
оказании правовой помощи", – сказал
замгенпрокурора.Березовский был советским и российским
предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся
политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. С 2001-го
он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании
денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года
Березовский проживал в Великобритании в статусе политического
беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его
доме в Великобритании. Главная версия следствия –
самоубийство.Бизнесмен похоронен на кладбище в британском
графстве Суррей.8 апреля 2018 года генеральный прокурор России Юрий
Чайка заявил, что в 2003 году Березовский получил убежище в
Великобритании "с помощью ложного доноса о подготовке российскими
спецслужбами его убийства". По словам Карапетяна, британские власти
знали о ложности этой информации.
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