Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что реакция Тегерана на выход США из ядерного соглашения будет сильнее, чем считает глава американского государства Дональд Трамп, и он об этом "пожалеет". Об этом сообщает Reuters .

"Новый президент США, у которого есть большие претензии и много подъемов и падений в его словах и поступках, пытался в течение 15 месяцев выйти из JCPOA... но структура JCPOA настолько сильна, что ее не разрушить такими колебаниями", - сказал он.

Рухани указал, что, если JCPOA разрушится, Иран начнет наращивать свою ядерную программу с целью достижения более продвинутого уровня, чем до соглашения.

"Иран не будет нарушать ядерную сделку, но если США выйдут из соглашения, они, наверное, пожалеют об этом. Наша реакция будет сильнее, чем они представляют, и они увидят это в течение недели", - отметил он.

Президент Ирана уточнил, что страна готовится ко всем возможным вариантам, в том числе JCPOA без Соединенных Штатов Америки, однако с участниками в Европе, Китае, Российской Федерации либо вообще при отсутствии соглашения.

Рухани добавил, что ракетные возможности страны являются только оборонительными.

"Мы будем производить любое оружие, необходимое для защиты нашей страны в таком нестабильном регионе. Но мы не будем использовать наше оружие против наших соседей", - резюмировал он.

Представители Великобритании, Франции и Германии предпринимают попытки убедить партнеров по Европейскому союзу ввести новые санкции против Ирана в качестве способа убедить Трампа придерживаться ядерной сделки.

Указанные санкции не предусматривают отмененных в рамках ядерной сделки мер, и будут направлены на отдельных граждан Ирана, которые, как считает Евросоюз, отстаивают программу баллистического вооружения Ирана и поддерживают президента Сирии Башара Асада.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп осудил химическую атаку в Сирии .

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