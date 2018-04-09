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Замгенпрокурора РФ заявил, что в большинстве случаев Лондон отказывается выдавать Москве фигурантов уголовных дел
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09.04.2018 12:22
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За последние полтора десятка лет Россия направила Великобритании 83
запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности
и исполнения приговоров, в 60 случаях Лондон отказал в экстрадиции,
сообщил замгенпрокурора РФ Саак Карапетян. Карапетян: В
настоящее время на рассмотрении властей Великобритании находится 21
требование о выдаче лиц, совершивших преступления Фото:
genproc.gov.ru "За последние полтора десятка лет в
компетентные органы Великобритании направлено было 83 запроса о
выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности и
исполнения приговоров. Из этого количества по 72 запросам лица
обвиняются в совершении либо уже осуждены за совершение
хищений в Российской Федерации на общую сумму
около 500 млрд руб. Это только лишь, как вы понимаете, вершина
айсберга. На самом деле эти цифры в разы превышают эту цифру в 500
млрд. Дело в том, что цифра 500 млрд – это та доказанная сумма,
которая была выявлена в ходе расследования этих уголовных дел", –
заявил он.По словам Карапетяна, в 60 из 83 случаев Лондон
отказал в экстрадиции."Прошу обратить особое внимание, что
в отношении 55 лиц из этих 60 отказано в выдаче
в связи с предоставлением статуса беженца
или убежища (из-за. – ) уголовного преследования,
признанного политически мотивированным, а также с мотивировкой о
том, что выдача якобы может повлечь нарушение прав человека в РФ.
Более того, мы анализировали причины отказа (в выдаче. – )
вот этих нам лиц, которые оказались в розыске, оказались в
Великобритании, оказались вот с этими огромными суммами денег, и,
как оказалось, довольно было объявить себя – не без помощи,
подчеркиваю, властей Великобритании – врагом режима Путина
(президента РФ Владимира Путина. – )и они немедленно
получали статус беженца", – сказал замгенпрокурора.Он отметил, что
максимальное количестве отказов в выдаче этой категории людей
Москва получила в период с 2010 по 2016 год, когда
министром внутренних дел Великобритании была нынешний
премьер-министр страны Тереза Мэй."В настоящее время на
рассмотрении властей Великобритании находится 21 требование о
выдаче лиц, совершивших преступления", – заявил Карапетян.Он
подчеркнул, что в большинстве случаев этим людям инкриминируют
хищения денежных средств.Агентство "Интерфакс" писало, что первая в
истории экстрадиция россиянина из Великобритании состоялась в марте
2013 года. Тогда Лондоне передал Москве обвиняемого в убийстве по
неосторожности Максима Винцкевича. В генпрокуратуре РФ отмечали,
что до этого британские власти принимали решения об экстрадиции
россиян, но ни в одном из случаев до самой выдачи дело так и
не доходило."Медуза" пишет, что следующий случай экстрадиции
россиянина из Великобритании произошел в октябре 2017 года. Лондон
выдал Москве Станислава Дзгоева, жителя Иркутска, разыскиваемого
за грабеж.
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