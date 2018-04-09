За последние полтора десятка лет Россия направила Великобритании 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности и исполнения приговоров, в 60 случаях Лондон отказал в экстрадиции, сообщил замгенпрокурора РФ Саак Карапетян. Карапетян: В настоящее время на рассмотрении властей Великобритании находится 21 требование о выдаче лиц, совершивших преступления Фото: genproc.gov.ru "За последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании направлено было 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности и исполнения приговоров. Из этого количества по 72 запросам лица обвиняются в совершении либо уже осуждены за совершение хищений в Российской Федерации на общую сумму около 500 млрд руб. Это только лишь, как вы понимаете, вершина айсберга. На самом деле эти цифры в разы превышают эту цифру в 500 млрд. Дело в том, что цифра 500 млрд – это та доказанная сумма, которая была выявлена в ходе расследования этих уголовных дел", – заявил он.По словам Карапетяна, в 60 из 83 случаев Лондон отказал в экстрадиции."Прошу обратить особое внимание, что в отношении 55 лиц из этих 60 отказано в выдаче в связи с предоставлением статуса беженца или убежища (из-за. – ) уголовного преследования, признанного политически мотивированным, а также с мотивировкой о том, что выдача якобы может повлечь нарушение прав человека в РФ. Более того, мы анализировали причины отказа (в выдаче. – ) вот этих нам лиц, которые оказались в розыске, оказались в Великобритании, оказались вот с этими огромными суммами денег, и, как оказалось, довольно было объявить себя – не без помощи, подчеркиваю, властей Великобритании – врагом режима Путина (президента РФ Владимира Путина. – )и они немедленно получали статус беженца", – сказал замгенпрокурора.Он отметил, что максимальное количестве отказов в выдаче этой категории людей Москва получила в период с 2010 по 2016 год, когда министром внутренних дел Великобритании была нынешний премьер-министр страны Тереза Мэй."В настоящее время на рассмотрении властей Великобритании находится 21 требование о выдаче лиц, совершивших преступления", – заявил Карапетян.Он подчеркнул, что в большинстве случаев этим людям инкриминируют хищения денежных средств.Агентство "Интерфакс" писало, что первая в истории экстрадиция россиянина из Великобритании состоялась в марте 2013 года. Тогда Лондоне передал Москве обвиняемого в убийстве по неосторожности Максима Винцкевича. В генпрокуратуре РФ отмечали, что до этого британские власти принимали решения об экстрадиции россиян, но ни в одном из случаев до самой выдачи дело так и не доходило."Медуза" пишет, что следующий случай экстрадиции россиянина из Великобритании произошел в октябре 2017 года. Лондон выдал Москве Станислава Дзгоева, жителя Иркутска, разыскиваемого за грабеж. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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