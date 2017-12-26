Российский чемпион сделал резкое заявление про допинг-скандал Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов потрясен масштабным допинг-скандалом в РФ. Знаменитый лыжник сделал резкое заявление, ополчившись на информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, который раскрыл информацию о допинге российских спортсменов, информирует news.eizvestia.com. «Мне не страшно. Уверен за себя. Уверен за ребят. Знаю, как они шли к этим медалям. А то, что теперь появляются все новые и новые имена – для меня не такой уж сюрприз. Стоит посмотреть интервью Родченкова и становится понятно, что это за человек. Мне стыдно, что он родился в России. Потому что он совсем неадекватен», — сказал Устюгов в интервью «Спорт-Экспресс».



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