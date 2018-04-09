Центральный банк России отозвал лицензию у банка "ВВБ", который зарегистрирован в оккупированном Севастополе. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка РФ, передает .

“Отозвать с 9 апреля 2018 года лицензию на осуществление банковский операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк „ВВБ“ (регистрационный номер Банка России 1093, дата регистрации — 05.12.1990)”, — говорится в приказе об отзыве лицензии банка.

Отметим, в июне 2017 года банк севастопольский “ВВБ” попал под санкции Министерства финансов США.

Напомним, Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционном списке 38 российских физических и юридических лиц.

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