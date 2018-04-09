В Сирии Москва встряла еще глубже в то, что они замесили там несколько лет назад. В Думе – пригороде Дамаска, где идет операция сирийской гвардии, иранских военных и иностранных наемников, финансируемых с двух рук – из Москвы и Тегерана, снова было применено химическое оружие. С места события сообщают уже о десятках жертв и сотнях пострадавших. Среди них – множество детей. Причем, изначально речь шла о хлорине – веществе на основе ядовитого хлора, но позже стали поступать сообщения о том, что по некоторым признакам распространения ОВ, есть подозрение о том, что был применен и/или зарин.

Тут уже не важно, кто именно из этой разношерстной публики, поддерживаемой Москвой, применил ХО, важен сам факт его применения. Штаты уже возложили вину на Москву и тут есть свои резоны. Все усилия ООН, направленные на проведение расследования подобных случаев и превентивные меры для пресечения подобных случаев впредь, блокировались именно Москвой, уже просто явно злоупотребляющей своим правом «вето» в Совете Безопасности ООН. Раз так, то именно Москва формализовала свое покровительство над химическими террористами. А по факту получается, что ни войска РФ, присутствующие в Сирии, ни войска Асада не препятствуют, а скорее только – сами и применяют ХО. В этот раз химическая нападение началась во время авиационных ударов по жилым кварталам Думы. Пока трудно сказать, каким образом было доставлено ХО к месту его применения, но не исключено, что это были авиабомбы. В любом случае, Асад и Путин даже не забивают себе голову тем, чтобы впредь такого не было.

Все это происходит на фоне того, что Трамп уже не только предупреждал Москву и Дамаск о том, что будет жестко пресекать подобные вещи, но и ровно год назад продемонстрировал, как именно он планирует наказывать за химические атаки. Кроме того, президент Франции Макрон прямо обещал Путину, что применение ХО повлечет за собой начало соответствующей воздушной операции французских ВВС. Очень вероятно, что и Великобритания, после химической атаки в Солсбери, уже имеет более жесткую позицию к химическим вольностям самой Москвы или ее прокси.

В любом случае, эта нападение не останется без ответа и каким образом это произойдет – узнаем в ближайшее время. То, что теперь каждый шаг Москвы на месте или в неправильном направлении влечет за собой процесс закручивания гаек – сомнений не оставляет. Из перечня возможных дальнейших санкций остается только несколько позиций, в том числе, и перекрытие газовой трубы или прямых санкций против Газпрома. Очевидно, что речь уже не идет о том, будет это сделано или нет, теперь вопрос стоит о времени, когда это произойдет. После этого новый «Железный Занавес» уже плотно опустится над лепрозорием.

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Тем не менее, именно сегодняшний случай может иметь и военные последствия, ибо уже всем понятно, что путем разговоров или мягких намеков с Москвой разговаривать напрасно. Бронелобое бычье, родом из питерских подворотен, ничего подобного не понимает. Говорят, что в районе Дейр эз Зор, где в феврале накрошили несколько сотен скрепонутых наемников, у нефтеперерабатывающего завода Коноко, россияне снова навели понтонный мост через Евфрат, чтобы перебросить туда новую партию шашлыка. Оно и понятно, безработного и бестолкового мяса в РФ – очень много и запасы мяса там довольно большие. В следующем материале мы приведем данные из вторых рук, от наших читателей, лично общавшихся с одним из тех, кто выжил в мясорубке. Но сама логика событий подсказывает, что по-хорошему там не понимают по определению, а потому – уничтожение этой дряни везде, где она только вылазит – единственный правильный рецепт.

Как это не странно, Израиль давно пришел к этим выводам и сам факт того, что государство выжило во враждебном окружении, цветет и развивается, основано именно на том принципе, что врага нужно уничтожить до того, как он сможет сделать какую-то гадость. Поэтому в ближайшее время увидим, насколько Запад хорошо усвоил уроки Израиля. Если процесс идет правильно, то Сирию ждет раздача пасхальных подарков и там произойдет мероприятие, известное как битье яиц.

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