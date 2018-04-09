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Французские военные заявили, что не причастны к атаке на базу в Сирии
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09.04.2018 12:30
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О непричастности к атаке на базу Тифор в Сирии заявлял Вашингтон. В
России утверждают, что авиаудар нанес Израиль. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Сегодня 12.59 | комментариев: 9
апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник заявили, что
средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар
по военной авиабазе Тифор (Т-4), сбив восемь ракет.
В минобороны США сообщили, что не наносили каких-либо
авиаударов по Сирии.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав
человека сообщил, что в результате удара погибли 14 человек, в
числе которых есть граждане Ирана.В минобороны РФ заявили, что
ракетный удар по Тифору нанесли самолеты ВВС Израиля с
территории Ливана. По их данным, войска противовоздушной обороны
Сирии уничтожили пять из восьми ракет. В ведомстве добавили, что
между российских советников в Сирии пострадавших нет.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют
правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты,
курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное
время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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