О непричастности к атаке на базу Тифор в Сирии заявлял Вашингтон. В России утверждают, что авиаудар нанес Израиль. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 12.59 | комментариев: 9 апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник заявили, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной авиабазе Тифор (Т-4), сбив восемь ракет. В минобороны США сообщили, что не наносили каких-либо авиаударов по Сирии.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате удара погибли 14 человек, в числе которых есть граждане Ирана.В минобороны РФ заявили, что ракетный удар по Тифору нанесли самолеты ВВС Израиля с территории Ливана. По их данным, войска противовоздушной обороны Сирии уничтожили пять из восьми ракет. В ведомстве добавили, что между российских советников в Сирии пострадавших нет.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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