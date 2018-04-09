ЕС принимает свои санкции по России независимо от США

Евросоюз и США, несмотря на взаимные консультации, принимают самостоятельно каждый свои санкции в отношении РФ, заявил в понедельник в Брюсселе "Интерфаксу" один из официальных представителей ЕС.

"Мы приняли к сведению объявленные Соединенными Штатами меры. Притом, что ЕС и Соединенные Штаты тщательно консультировались по санкциям, касающимся России, всегда было ясно, что любое решение по санкциям принимается каждой стороной (самостоятельно - ИФ). Любое решение о возможных санкциях ЕС должно приниматься Советом единогласно", - сообщил собеседник агентства.

Так он ответил на вопрос о влиянии последних американских санкций на возможные соответствующие решения Евросоюза.