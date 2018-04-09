

Караваджо. Поцелуй Иуды. 1602

Российская элита будет терпеть любые оскорбления своей страны, в том числе и недавнюю провокацию с делом об отравлении Скрипалей, и продаст суверенитет России ради вхождения в Запад, заявил американский экономист и политический обозреватель Пол Крейг Робертс 7 апреля на своем сайте.

Американский интеллектуал недоумевает по поводу того, что Россия не дает более жесткий ответ Западу: «Не понимает ли МИД России, что как всегда несвоевременный, как всегда слабый и как всегда печальный ответ России на последнюю провокацию Вашингтона (в деле Скрипалей — прим. ИА Красная Весна) просто-напросто убеждает Вашингтон в том, что Россия отчаянно хочет войти в Запад как его часть и что российское правительство будет мириться с каждым оскорблением?»

Пол Крейг Робертс убежден, что сторонники атлантической интеграции в российской элите готовы продать суверенитет собственной страны. По крайней мере, правительству России своими нерешительными действиями удалось убедить в этом Вашингтон. «Вот почему продолжаются провокации Вашингтона, все более абсурдные и оскорбительные. Усильте давление на российских прозападных увлеченных атлантистов-интеграционистов, и они сбросят Путина. Это стратегия Вашингтона, стратегия, оправданная отсутствием ясного ответа российского правительства», — заключает Робертс.

Вместе с тем, американский исследователь интересуется, нет ли кого-либо в российской власти, кто готов отказаться от западничества, игнорировать провокации и смотреть в сторону развивающегося Востока, а не разваливающегося Запада?

Напомним, что в связи с еще не расследованным делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, проживающих в Англии, Запад объявил России беспрецедентную дипломатическую войну: США выслали 60 российских дипломатов, объявив их сотрудниками разведки. Этому примеру последовали более десятка стран Европы, правда, ограничившись числом высылаемых чиновников от одного до четырех.

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