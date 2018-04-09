Александр Флеминг, открывший миру свойства пенициллина, однажды сказал: «Антибиотики лечат людей, но счастливыми их может сделать только вино». Как точно подмечено!

Ведь действительно, бокал хорошего вина сделает радужнее даже самый ненастный день, пишет со ссылкой на .

Но как между бесчисленного количества неопознанного продукта на полках в супермаркете отыскать именно то вино: хорошее, натуральное и желательно недорогое? Благо, правило «дорогое — значит хорошее» в случае с вином не всегда справедливо. Часто недорогое столовое вино может оказаться гораздо качественнее марочного. «Со Вкусом» расскажет, как выбрать качественное вино и не разориться при этом.

Как выбрать вино

Тара

Скажем сразу: не может быть вино из коробки достойного качества! Сгодится для приготовления маринада и чтобы взять с собой на вылазку в лес, где изысканный вкус напитка меркнет на фоне окружающей природы и всепоглощающего аромата шашлыка. Действительно качественный продукт должен храниться в бутылке.

Пробка

Не всегда винтовая пробка — это плохо. Это знак массового производства, а также того, что вино молодое и таковым его надо употребить, а не выстаивать годами. Для выдержанных марочных вин, где важно сохранить деликатность вкуса в течение длительного времени, натуральная пробка обязательна. Для столовых же молодых разумнее и дешевле (для покупателя в том числе) использовать искусственную или винтовую.

Сухое вино

Сомелье советуют отдавать предпочтение сухим винам, так как их (как и марочные) сложно изготовить из порошкового суррогата. Ради интереса проверьте в магазине: все пакетированные вина либо полусладкие, либо десертные.

Сахар

: в сухом вине содержание сахара до 4 г / л, в полусухих допускается до 18 г / л, в полусладких — до 45 г / л. Если содержание сахара больше — вино десертное. Сухое вино получают путем полного сбраживания сахара, остальные — путем частичного.

Этикетка

На этикетке точно должно быть указано название производителя и год урожая. На контрэтикетке пишут сорт винограда, из которого продукт изготовлен. Если вино купажное, то обязательно наличие процентного содержания каждого из сортов, используемых при составлении купажа. Откажитесь от покупки, если написано что-то вроде: «изготовлено из виноматериала из отборных сортов винограда, выращенного под южным солнцем».

Диоксид серы

Пусть вас не пугает наличие диоксида серы в надписи на этикетке. В 99 % бутылок с вином (от самого дешевого до элитного французского) содержится этот ингредиент. Это консервант, предотвращающий появление грибка. Виноделы используют его со времен Средневековья. А вот от продукта с салициловой кислотой лучше отказаться.

Итак, вино выбрано. Осталось лишь убедиться, что напиток вы купили достойного качества. Предлагаем провести несколько простых тестов в домашних условиях.

Как проверить качество вина

Проверка водой

Налейте стакан воды, аккуратно с помощью ложки влейте небольшое количество вина. Натуральное вино будет отчетливым слоем держаться сверху, порошковое равномерно окрасит воду.

Проверка содой

Налейте примерно 50 мл вина в бокал и добавьте 0,5 ч. л. пищевой соды. Натуральное вино станет сине-зеленого цвета, а вот порошковое останется прежним либо лишь посветлеет.

Проверка глицерином

Налейте в стеклянную емкость немного вина, капните 5–6 капель глицерина. Если глицерин лег на дно и цвет не поменял, перед вами натуральное вино. Если же слой глицерина стал желтым или красноватым, перед вами, к сожалению суррогат.

— это напиток, в разумных количествах дарующий здоровье.

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