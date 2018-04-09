|Элвису Пресли нельзя было приказывать: экс-супруга певца рассказала о его проблемах с наркотиками
|09.04.2018 12:37
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Бывшая жена певца Элвиса Пресли Присцилла рассказала, что музыкант "понимал, что делал", когда в больших дозах принимал официально прописанные ему медицинские средства. Отдельные моменты беседы с Присциллой Пресли, сообщающей подробности о муже в документальном фильме, обнародовал NME.
Известно, сто Пресли умер от сердечного приступа в 1977 году в возрасте 42 лет, спустя четыре года после развода со своей супругой. Причиной смерти стала передозировка медикаментов, от которых у исполнителя выработалась наркотическая зависимость.
"Все спрашивают, почему никто ему не помог? Это ложь. Близкие пытались, но Элвису Пресли нельзя было приказывать. Тебя просто вышвырнули бы, как драную кошку", - сказала Присцилла Пресли.
Как сообщал svodka.net ранее, дочь легендарного музыканта Элвиса Пресли, 50-летняя певица Лиза Мария Пресли, заявила, что от ее состояния в 100 миллионов долларов осталось только 14 тысяч. Женщина призналась, что погрязла в долгах.
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