Бывшая жена певца Элвиса Пресли Присцилла рассказала, что музыкант "понимал, что делал", когда в больших дозах принимал официально прописанные ему медицинские средства. Отдельные моменты беседы с Присциллой Пресли, сообщающей подробности о муже в документальном фильме, обнародовал NME .

Известно, сто Пресли умер от сердечного приступа в 1977 году в возрасте 42 лет, спустя четыре года после развода со своей супругой. Причиной смерти стала передозировка медикаментов, от которых у исполнителя выработалась наркотическая зависимость.

"Все спрашивают, почему никто ему не помог? Это ложь. Близкие пытались, но Элвису Пресли нельзя было приказывать. Тебя просто вышвырнули бы, как драную кошку", - сказала Присцилла Пресли.

Как сообщал svodka.net ранее, дочь легендарного музыканта Элвиса Пресли, 50-летняя певица Лиза Мария Пресли, заявила, что от ее состояния в 100 миллионов долларов осталось только 14 тысяч. Женщина призналась, что погрязла в долгах.

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