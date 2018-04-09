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В генпрокуратуре РФ сообщили, что направили в Лондон запрос о правовой помощи по делу об отравлении Скрипалей
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09.04.2018 12:38
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Запрос генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по делу об
отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии находится у компетентных органов Великобритании с 3
апреля, сказал замгенпрокурора РФ Саак Карапетян. Скрипалей
отравили 4 марта Фото: EPA "Некоторое время назад генеральной
прокуратурой РФ был направлен требование об оказании правовой
помощи в адрес МВД Великобритании по фактам отравления Скрипаля", –
заявил он.Замгенпрокурора РФ Саак Карапетян уточнил, что этот
требование находится у компетентных органов Великобритании с 3
апреля.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла,
что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он
мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Путин утверждал, что подобные вещества способны
производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта
врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.3
апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в
Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли
определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он
отметил, что для установления происхождения вещества необходимы
материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть
только у правительства.По данным The Times, Британия заявила
союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской
области РФ.
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