За историей моего земляка Владимира Балуха я слежу давно, но только сейчас понял, что мне напоминают обстоятельства, в которых он находится.

«Комната 101»!

Помните роман Оруэлла «1984»? Когда трепыхнувшийся против Большого Брата (или рабски послушный ему, это сути не меняет) подданный-червячок выслежен, схвачен, сломан машиной-государством и практически перестает существовать, когда червячка уже пора расстрелять или просто дезактивировать, его предварительно ведут в «комнату 101». Ведут для того, чтобы сделать фарш — не из тела, а из души.

Тело на кусочки разбирать заплечных дел мастера умели издревле, а вот чтобы так, душу, сперва разложить на молекулы, а потом по своему капризу хотя лепить из этого фарша котлетки, хотя отправить «отработанный материал» в мусорное ведро – это уже передовые технологии.

Вот инквизиция до таких высот так и не поднялась. У святых отцов как вопрос стоял? Покаялся под пыткой – и на костер. А искренне ты признался в своих грехах или просто чтобы от мучений лишних избавиться — это уже было твое дело. Поэтому из тех костров периодически и доносилось что-нибудь в духе «А все-таки она вертится!».

Нынешние инквизиторы такого ляпа позволить себе не могут. Имидж не позволяет. Да и масштаб не тот. Воруют миллиардами, повелевают миллионами, бомбят мегатоннами. Мегаломания, одним словом. И чтоб при этом какой-то там голосок писклявый из огня во время торжественного аутодафе? Да ни за что. Какая же это тогда власть над миром? Ну или над «русским миром», для них это одно и то же, другого мира они не предполагают.

Владимир Балух. 47 лет. Фермер из села Серебрянка Раздольненского района Крыма.

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Не стрелял, не кричал, не митинговал.

Просто не признал законной оккупацию Крыма Россией.

Повесил на своем сельском доме украинский флаг и табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни».

И не стал получать российский паспорт.

Вот и все, что он сделал. Но в том, что он сделал, он пошел до конца.

А российское гопническо-уркаганское государство со своей стороны сделало то, на что изначально было заточено – обычную подлость.

После уговоров снять флаг, угроз и идиотских обвинений в нелепых кражах российские полицейские 8 декабря 2016 года во время очередного обыска просто подкинули Балуху на чердак сельского дома патроны и взрывчатку.

А 4 августа 2017 года российский судья приговорил Владимира к трем годам и семи месяцам заключения.

Вроде бы Большой Брат победил. Вроде бы нет больше необходимости выпытывать коварные замыслы, прессовать экстремистов, обезвреживать, предотвращать, искоренять. Пытать. Все закончено. Все в Крыму, кому положено, арестованы, ждут суда или уже осуждены на сколько положено, и все сидят там, где им положено – кто в Симферопольском следственном изоляторе, кто в Лефортово, кто в лагерном карцере на краю забытого даже дьяволом поселка , что в устье Оби.

Владимир Балух, например, сидит сейчас в Симферопольском СИЗО. Оккупанты возбудили против него еще одно уголовное дело — «за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Уголовное дело за жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского изолятора временного содержания. В марте этого года суд по пересмотру уже вступившего в силу приговора издевательски уменьшил Балуху срок на целых два месяца И еще его после заседания суда избили конвоиры. А потом кинули в одиночную камеру.

19 марта 2018 года Владимир Балух в знак протеста против несправедливого приговора объявил бессрочную голодовку.

Но государству-то что? Оно победило? Победило. Балух в тюрьме. Приговор оставлен в силе. Новое дело на подходе. Голодовка? Да кого в России может умиляться голодовка какого-то фермера из Крыма со смешной для российского уха фамилией!

Но победа палача не может считаться полной, пока жертва не сдалась.

И тогда прямиком из романа Оруэлла появляется «комната 101».

«…Вы однажды спросили, — сказал О’Брайен, — что делают в комнате 101. Я ответил, что вы сами знаете. Это все знают. В комнате 101 — то, что хуже только на свете… Разное для разных людей. Это может быть погребение заживо, смерть на костре, или в воде, или на колу — да сто каких угодно смертей. А иногда это какая-то вполне ничтожная вещь, даже не смертельная…»

Вполне ничтожная вещь… Например, чавканье соседа по камере, жрущего в ночной тишине домашние котлетки. И дух соответствующий, подливка-то с чесночком! Вроде мелочь, но если ты третью неделю держишь голодовку, оставаясь в полной неизвестности, поможет ли она, знает ли хотя кто-нибудь о твоей борьбе с тюремщиками, в абсолютной зависимости от которых ты сейчас как раз находишься…

На четвертый день голодовки к Балуху в камеру подселили второго заключенного, которому . При этом Владимир Балух принимает только воду, причем в питьевой воде ему отказано и он пьет сырую из-под крана.

Такое, если подумать, может свести с ума и более молодых и здоровых мужиков.

И я почти уверен, что никто из палачей Владимира Балуха не читал «1984». Не надо это профессиональным вертухаям. Потому что «Комната 101» у них в крови.

Вчера была Пасха, светлое Христово Воскресенье. И три недели голодовки Владимира Балуха. Кто-то из сотрудников Симферопольского СИЗО сходил в храм на пасхальную службу, кое-то даже исповедовался и причастился. И все наверняка в течение пасхальной недели будут христосоваться при встрече с родственниками.

И при этом искренне повторять: «Христос Воскресе!».

Но мне почему-то кажется, что если они встретят воскресшего Спасителя, то сразу поведут его в «комнату 101».

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