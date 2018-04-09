|Крымская дверь «комнаты 101», — журналист
|09.04.2018 12:42
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За историей моего земляка Владимира Балуха я слежу давно, но только сейчас понял, что мне напоминают обстоятельства, в которых он находится.
«Комната 101»!
Помните роман Оруэлла «1984»? Когда трепыхнувшийся против Большого Брата (или рабски послушный ему, это сути не меняет) подданный-червячок выслежен, схвачен, сломан машиной-государством и практически перестает существовать, когда червячка уже пора расстрелять или просто дезактивировать, его предварительно ведут в «комнату 101». Ведут для того, чтобы сделать фарш — не из тела, а из души.
Тело на кусочки разбирать заплечных дел мастера умели издревле, а вот чтобы так, душу, сперва разложить на молекулы, а потом по своему капризу хотя лепить из этого фарша котлетки, хотя отправить «отработанный материал» в мусорное ведро – это уже передовые технологии.
Вот инквизиция до таких высот так и не поднялась. У святых отцов как вопрос стоял? Покаялся под пыткой – и на костер. А искренне ты признался в своих грехах или просто чтобы от мучений лишних избавиться — это уже было твое дело. Поэтому из тех костров периодически и доносилось что-нибудь в духе «А все-таки она вертится!».
Нынешние инквизиторы такого ляпа позволить себе не могут. Имидж не позволяет. Да и масштаб не тот. Воруют миллиардами, повелевают миллионами, бомбят мегатоннами. Мегаломания, одним словом. И чтоб при этом какой-то там голосок писклявый из огня во время торжественного аутодафе? Да ни за что. Какая же это тогда власть над миром? Ну или над «русским миром», для них это одно и то же, другого мира они не предполагают.
Владимир Балух. 47 лет. Фермер из села Серебрянка Раздольненского района Крыма.
Не стрелял, не кричал, не митинговал.
Просто не признал законной оккупацию Крыма Россией.
Повесил на своем сельском доме украинский флаг и табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни».
И не стал получать российский паспорт.
Вот и все, что он сделал. Но в том, что он сделал, он пошел до конца.
А российское гопническо-уркаганское государство со своей стороны сделало то, на что изначально было заточено – обычную подлость.
После уговоров снять флаг, угроз и идиотских обвинений в нелепых кражах российские полицейские 8 декабря 2016 года во время очередного обыска просто подкинули Балуху на чердак сельского дома патроны и взрывчатку.
А 4 августа 2017 года российский судья приговорил Владимира к трем годам и семи месяцам заключения.
Вроде бы Большой Брат победил. Вроде бы нет больше необходимости выпытывать коварные замыслы, прессовать экстремистов, обезвреживать, предотвращать, искоренять. Пытать. Все закончено. Все в Крыму, кому положено, арестованы, ждут суда или уже осуждены на сколько положено, и все сидят там, где им положено – кто в Симферопольском следственном изоляторе, кто в Лефортово, кто в лагерном карцере на краю забытого даже дьяволом поселка , что в устье Оби.
Владимир Балух, например, сидит сейчас в Симферопольском СИЗО. Оккупанты возбудили против него еще одно уголовное дело — «за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Уголовное дело за жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского изолятора временного содержания. В марте этого года суд по пересмотру уже вступившего в силу приговора издевательски уменьшил Балуху срок на целых два месяца И еще его после заседания суда избили конвоиры. А потом кинули в одиночную камеру.
19 марта 2018 года Владимир Балух в знак протеста против несправедливого приговора объявил бессрочную голодовку.
Но государству-то что? Оно победило? Победило. Балух в тюрьме. Приговор оставлен в силе. Новое дело на подходе. Голодовка? Да кого в России может умиляться голодовка какого-то фермера из Крыма со смешной для российского уха фамилией!
Но победа палача не может считаться полной, пока жертва не сдалась.
И тогда прямиком из романа Оруэлла появляется «комната 101».
«…Вы однажды спросили, — сказал О’Брайен, — что делают в комнате 101. Я ответил, что вы сами знаете. Это все знают. В комнате 101 — то, что хуже только на свете… Разное для разных людей. Это может быть погребение заживо, смерть на костре, или в воде, или на колу — да сто каких угодно смертей. А иногда это какая-то вполне ничтожная вещь, даже не смертельная…»
Вполне ничтожная вещь… Например, чавканье соседа по камере, жрущего в ночной тишине домашние котлетки. И дух соответствующий, подливка-то с чесночком! Вроде мелочь, но если ты третью неделю держишь голодовку, оставаясь в полной неизвестности, поможет ли она, знает ли хотя кто-нибудь о твоей борьбе с тюремщиками, в абсолютной зависимости от которых ты сейчас как раз находишься…
На четвертый день голодовки к Балуху в камеру подселили второго заключенного, которому . При этом Владимир Балух принимает только воду, причем в питьевой воде ему отказано и он пьет сырую из-под крана.
Такое, если подумать, может свести с ума и более молодых и здоровых мужиков.
И я почти уверен, что никто из палачей Владимира Балуха не читал «1984». Не надо это профессиональным вертухаям. Потому что «Комната 101» у них в крови.
Вчера была Пасха, светлое Христово Воскресенье. И три недели голодовки Владимира Балуха. Кто-то из сотрудников Симферопольского СИЗО сходил в храм на пасхальную службу, кое-то даже исповедовался и причастился. И все наверняка в течение пасхальной недели будут христосоваться при встрече с родственниками.
И при этом искренне повторять: «Христос Воскресе!».
Но мне почему-то кажется, что если они встретят воскресшего Спасителя, то сразу поведут его в «комнату 101».
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