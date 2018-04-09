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Украинские Национальные Новости информационное агентство
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*/ Понедельник, 9 апреля 2018, 13:16 • Тоня Туманова • 2796 Версия
для печати Инвестиции, энергетика и миротворцы на Донбассе:
Порошенко встретился с Эрдоганом
Президент Украины Петр Порошенко
прибыл в Стамбул, где встретился с Президентом Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом
Чавушоглу, передает со ссылкой на пресс-службу главы
государства.
Как сообщили в пресс-службе,
стороны обсудили состояние подготовки к Седьмому заседанию
Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой
Республикой.
"Отдельно были обсуждены ключевые
направления углубления двустороннего сотрудничества в
торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности
реализации совместных проектов в энергетической сфере. Среди
прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной,
Турцией и Катаром", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что
Президент Петр Порошенко сообщил турецкую сторону о ситуации на
Донбассе. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по ситуации в
оккупированном Россией Крыму, в частности об освобождении из
российских тюрем украинских политических заключенных.
"Турция поддержала развертывания
миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и
заявила о готовности принять в ней участие. Стороны также осудили
использование химического оружия на территории Сирии", - говорится
в сообщении.
По данным пресс-службы главы
государства, во встрече также приняли участие Министр иностранных
дел Украины Павел Климкин и заместитель Главы Администрации
Президента Украины Константин Елисеев.
Напомним, 10 апреля 2018 года по
приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель Президент
Украины Петр Порошенко посетит с визитом Германию.
Запланированы двусторонние
переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером
Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и министром
иностранных дел Гайко Маасом.
Президент Украины Петр Порошенко
станет одним из первых иностранных лидеров, который будет
находиться с визитом в Берлине после формирования нового
правительства и переизбрания Ангелы Меркель федеральным
канцлером.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира