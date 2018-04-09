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Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Стамбул, где встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, стороны обсудили состояние подготовки к Седьмому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

"Отдельно были обсуждены ключевые направления углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере. Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Президент Петр Порошенко сообщил турецкую сторону о ситуации на Донбассе. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных.

"Турция поддержала развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие. Стороны также осудили использование химического оружия на территории Сирии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главы государства, во встрече также приняли участие Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

Напомним, 10 апреля 2018 года по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель Президент Украины Петр Порошенко посетит с визитом Германию.

Запланированы двусторонние переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.

Президент Украины Петр Порошенко станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Ангелы Меркель федеральным канцлером.

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