В понедельник, 9 апреля, официально вступил в должность первый президент Армении, избранный в парламенте, – Армен Саркисян. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Саркисян был избран президентом страны на тайном голосовании парламента Фото: EPA “Клянусь быть верным конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства“, – заявил он.Саркисян – первый президент Армении, избранный в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. Армен Саркисян, до этого занимавший пост премьер-министра, был утвержден на должность президента в ходе тайного голосования в парламенте 1 марта.Последним всенародно избранным президентом Армении стал Серж Саргсян, пятилетний срок полномочий которого истек в апреле. Одновременно с этим в силу вступили изменения к конституции страны, которые предусматривают переход к парламентской форме правления. После вступления в должность нового президента страны этот процесс считается завершенным.17 апреля в парламенте выберут нового главу правительства Армении. Ожидается, что им станет прежний президент Серж Саргсян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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