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Армения стала парламентской республикой
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09.04.2018 12:46
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В понедельник, 9 апреля, официально вступил в должность первый
президент Армении, избранный в парламенте, – Армен Саркисян. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Саркисян был избран
президентом страны на тайном голосовании парламента Фото: EPA
“Клянусь быть верным конституции Республики Армения, при
осуществлении своих полномочий быть беспристрастным,
руководствоваться только общегосударственными и общенациональными
интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального
единства“, – заявил он.Саркисян – первый президент
Армении, избранный в парламенте. До этого глава государства в
Армении избирался на всенародном голосовании. Армен Саркисян, до
этого занимавший пост премьер-министра, был утвержден на должность
президента в ходе тайного голосования в парламенте 1
марта.Последним всенародно избранным президентом Армении стал Серж
Саргсян, пятилетний срок полномочий которого истек в апреле.
Одновременно с этим в силу вступили изменения к конституции страны,
которые предусматривают переход к парламентской форме правления.
После вступления в должность нового президента страны этот процесс
считается завершенным.17 апреля в парламенте выберут нового главу
правительства Армении. Ожидается, что им станет прежний президент
Серж Саргсян.
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