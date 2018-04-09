|Экс-президент Всемирного конгресса украинский требует санкций США против Луценко в Сенате
|09.04.2018 12:47
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Он стремится введения персональных санкций против тех, кого называет украинскими олигархами, а именно: запрета въезда в США, замораживание счетов в США и странах-партнерах СШААскольд Лозинский, прежний президент "Всемирного конгресса украинский" (1998-2008 гг.), Добивается в Сенате США наложения санкций на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Фото: з соціальних мереж
"Он использует прокуратуру против невинных людей, но игнорирует реальные нарушения" , - заявил Лозинский в интервью блогу UkeTube, который представляет оригинальные интервью с западными экспертами, исследователями Украины, информирует "Голос Америки" .
Критики украинской власти часто упрекают правительства Украины и Президенту Петру Порошенко якобы умышленно торможения реформ, личное обогащение. Лозинский обратил внимание на якобы стремительное обогащение генерального прокурора за время пребывания в должности.
"Я написал письма 5 сенаторов и теперь буду дальше идти по этой линии, чтобы отдельных украинских олигархов, включая президентским окружением, Ахметовым, Луценко, Стельмахом и других привлечь к ответственности" , - заявил Лозинский.
Он стремится введения персональных санкций против тех, кого называет украинскими олигархами, а именно: запрета въезда в США, замораживание счетов в США и странах-партнерах США.
"Думаю, что это должно было эффект" , - отметил Лозинский.
"Мне оппонировали, что мол они бандиты, но они" наши ". Что значит" наши "? Если воруют у нашего народа, то они перестают быть нашими. Если простой украинец бедный, то такая Украина ему не нужна. За любую цену нам в Украине нужно искоренить коррупцию, потому инакiе Украины именно на выдержит и украинцы не будут поддерживать такую государственность " , - отметил прежний президент" Всемирного конгресса украинский ".
С полным интервью Аскольда Лозинского можно ознакомиться на страницах UkeTube в социальных сетях Twitter, YouTube и Facebook.
Напомним, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко за 2017 получил 1000000 302100 гривен доходов в виде заработной платы.
Кроме основного дохода в виде зарплаты, Луценко задекларировал два подарка в неденежной форме общей стоимостью 289,3 тыс. Грн.
Согласно декларации, сейчас на банковских счетах, принадлежащих генпрокурору, сохраняется 1 млн 331,8 тыс. Грн, € 2,9 тыс. И $ 11,4 тыс.
Юрий Луценко также отметил, что личного автотранспорта у него нет, он пользуется служебным автомобилем Toyota Camry 2013 выпуска.
Жена генпрокурора, представитель президента в парламенте Ирина Луценко задекларировала 240,5 тыс. Грн заработной платы и 252,8 тыс. Грн компенсации на ведение депутатской деятельности.
На ее банковских счетах - $ 2 тыс., Более 2100000 грн и € 1,25 тыс.
Наличными Ирина Луценко сохраняет 50 тыс. Грн, € 60 тыс. И $ 260 тыс.
В 2017 году Ирина Луценко купила автомобиль Mercedes-Benz 2017 года по 2400000 грн. При этом она продала Mercedes-Benz GL 500 2014 года по 1900000 грн.