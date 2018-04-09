В ликвидации экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко более только был заинтересован Борис Березовский. Об этом сообщил советник генерального прокурора России Николай Атмоньев, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Имею все основания утверждать, что на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский", - сказал Атмоньев.

По его словам, британская сторона дала Березовскому статус беженца, хотя не нашла доказательств готовящегося на него покушения.

"По результатам расследования представитель британского МВД Хэзел Блирз сделала официальное заявление о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Бориса Березовского летом 2003 года в Лондоне. Несмотря на это, министр внутренних дел Великобритании принял решение о предоставлении Березовскому статуса беженца и на этом основании отказал в его выдаче по запросу Генпрокуратуры России", - рассказал Атмоньев.

Напомним, британские следственные органы опубликовали окончательную версию отчета о расследовании смерти экс-сотрудника ФСБ России Литвиненко, скончавшегося в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием.

По этой версии, действующий депутат Госдумы России Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун действовали по указанию ФСБ, а убийство Литвиненко было лично одобрено руководителем ФСБ Патрушевым и Путиным.

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