|Пограничники не пропустили в Крым экипаж судна "Норд"
|09.04.2018 12:55
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По данным ГНСУ, моряки остановились в отеле в одном из городов у админмежах с КрымомЭкипаж судна "Норд" ночью 9 апреля прибыл на автомобилях дипломатического корпуса России на КПВВ "Чонгар" на административной границе с Крымом, однако украинские пограничники не пропустили моряков на оккупированный полуостров, поскольку у них не было паспортов граждан Украины.
Фото: youtube.com
"Это произошло сегодня ночью, где-то около часа, эти самые микроавтобусы на дипломатических российских номерах, которые пытались проехать на КПВВ" Гоптовка "с нашими гражданами - экипажем судна" Норд ", появились в районе КПВВ" Чонгар ". Но пограничники, пообщавшись с водителями и поняв, что экипаж не имеет необходимых документов для пересечения админмежах, предупредили, что шансов пересечь админмежах у них нет " , - рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает " Общественное " .
Он добавил, что после этого предупреждения члены экипажа не стали заезжать на территорию КПВВ, а вернулись на материковую Украину. По данным ГНСУ, моряки остановились в отеле в одном из городов у админмежах с Крымом.
"Они пытались проехать через КПВВ, думали, если мы их не пропустили на" Гоптовке ", то пойдем на какие-то договоренности со своей совестью и сможем это сделать на КПВВ" Чонгар ". Конечно, законодательство за этот период не изменилось. Мы можем пропустить граждан Украина на территорию оккупированного полуострова, но для этого нужны внутренние документы " , - отметил спикер.
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .
30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна" Норд " .
Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.
Как сообщал iPress.ua суд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита внес за него залог .