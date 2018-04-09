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Пограничники не пропустили в Крым экипаж судна "Норд"
09.04.2018 12:55
Пограничники не пропустили в Крым экипаж судна "Норд"
По данным ГНСУ, моряки остановились в отеле в одном из городов у админмежах с Крымом
Экипаж судна "Норд" ночью 9 апреля прибыл на автомобилях дипломатического корпуса России на КПВВ "Чонгар" на административной границе с Крымом, однако украинские пограничники не пропустили моряков на оккупированный полуостров, поскольку у них не было паспортов граждан Украины.
Пограничники не пропустили в Крым экипаж судна "Норд" Фото: youtube.com

"Это произошло сегодня ночью, где-то около часа, эти самые микроавтобусы на дипломатических российских номерах, которые пытались проехать на КПВВ" Гоптовка "с нашими гражданами - экипажем судна" Норд ", появились в районе КПВВ" Чонгар ". Но пограничники, пообщавшись с водителями и поняв, что экипаж не имеет необходимых документов для пересечения админмежах, предупредили, что шансов пересечь админмежах у них нет " , - рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает " Общественное " .

Он добавил, что после этого предупреждения члены экипажа не стали заезжать на территорию КПВВ, а вернулись на материковую Украину. По данным ГНСУ, моряки остановились в отеле в одном из городов у админмежах с Крымом.

"Они пытались проехать через КПВВ, думали, если мы их не пропустили на" Гоптовке ", то пойдем на какие-то договоренности со своей совестью и сможем это сделать на КПВВ" Чонгар ". Конечно, законодательство за этот период не изменилось. Мы можем пропустить граждан Украина на территорию оккупированного полуострова, но для этого нужны внутренние документы " , - отметил спикер.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины  задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова  "ведет работу по возврату судна" Норд " .

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это  административная ответственность.

Как сообщал  iPress.ua суд в Херсоне  избрал меру пресечения для капитана судна "Норд"  Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита  внес за него залог .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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