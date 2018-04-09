По данным ГНСУ, моряки остановились в отеле в одном из городов у админмежах с Крымом

"Это произошло сегодня ночью, где-то около часа, эти самые микроавтобусы на дипломатических российских номерах, которые пытались проехать на КПВВ" Гоптовка "с нашими гражданами - экипажем судна" Норд ", появились в районе КПВВ" Чонгар ". Но пограничники, пообщавшись с водителями и поняв, что экипаж не имеет необходимых документов для пересечения админмежах, предупредили, что шансов пересечь админмежах у них нет " , - рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает " Общественное " .

Он добавил, что после этого предупреждения члены экипажа не стали заезжать на территорию КПВВ, а вернулись на материковую Украину. По данным ГНСУ, моряки остановились в отеле в одном из городов у админмежах с Крымом.

"Они пытались проехать через КПВВ, думали, если мы их не пропустили на" Гоптовке ", то пойдем на какие-то договоренности со своей совестью и сможем это сделать на КПВВ" Чонгар ". Конечно, законодательство за этот период не изменилось. Мы можем пропустить граждан Украина на территорию оккупированного полуострова, но для этого нужны внутренние документы " , - отметил спикер.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна" Норд " .

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма по судна "Норд".

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.